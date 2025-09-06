مساعد وزير الصحة: تشغيل جميع بوابات مستشفى الهرم وخطة لتنظيم دخول المرضى

في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، قام الدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات القومية، بجولة تفقدية لمستشفيات الهرم التخصصي، وأم المصريين العام، وبولاق الدكرور العام، والبنك الأهلي للرعاية المتكاملة بمحافظتي القاهرة والجيزة، لمتابعة تقدم أعمال الإنشاء والتطوير.

وركزت الزيارة على تقييم نسب الإنجاز، الالتزام بالجودة والجداول الزمنية، والدقة الفنية في تنفيذ المشروعات.

وتفقد مساعد الوزير مستشفى أم المصريين الذي يضم (306 أسرة، 87 عناية مركزة، 10 حضانات، 12 غرفة عمليات، و23 غسيل كلوي)، موجهاً بسرعة معالجة الملاحظات الفنية وتطوير قسم الطوارئ لمنع التكدس.

كما زار مستشفى بولاق الدكرور الذي يضم (115 سريراً، 94 عناية مركزة، 19 حضانة، 8 غرف عمليات، 22 غسيل كلوي)، حيث تجاوزت نسبة التنفيذ 90%، مع توقعات باستكمال الأعمال بنهاية 2025، وأوصى بالالتزام بالجدول الزمني لتسريع دخول المستشفى الخدمة.

تشغيل جميع بوابات مستشفي الهرم

وخلال زيارته لمستشفى الهرم التخصصي، والبنك الأهلي للرعاية المتكاملة، بحضور الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور أحمد رزق، نائب رئيس الأمانة، تفقد أعمال تطوير قسم الطوارئ بالهرم، موجهاً بتشغيل جميع البوابات على مدار الساعة، ووضع خطة لتنظيم دخول المرضى والسيارات، وزيادة أعداد الموظفين لتحسين الخدمة، كما أجرى مساعد الوزير زيارة ليلية لاحقة للتأكد من تنفيذ التوجيهات.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذه الزيارات تعكس التزام الوزارة بتطوير المنظومة الصحية وتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.