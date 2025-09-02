زيارة مفاجئة.. وزير الصحة ينهي التعاقد مع شركات النظافة والأمن بمستشفى الهرم

أجرى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، زيارة مفاجئة إلى مستشفى الهرم التخصصي بمحافظة الجيزة، مساء أمس الإثنين الموافق 1 سبتمبر 2025.

يأتي ذلك في إطار متابعته الدورية للمنشآت الصحية، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وقد أظهرت الجولة وجود عدد من الملاحظات السلبية التي دفعت الوزير لاتخاذ قرارات حاسمة وفورية سنرصدها خلال السطور التالية.

إنهاء التعاقد مع شركة النظافة

أبدى الدكتور خالد عبد الغفار استياؤه الشديد من سوء مستوى النظافة داخل مستشفى الهرم، الأمر الذي دفعه إلى إنهاء التعاقد مع الشركة المسؤولة عن أعمال النظافة.

إنهاء التعاقد مع شركة الأمن والحراسة

شمل قرار وزير الصحة شركة الأمن والحراسة المكلفة بتنظيم حركة الدخول، بعد رصد تقصير واضح أدى إلى تكدس المرافقين وغياب الانضباط في عملية الدخول والخروج.

ملاحظات على قسم الطوارئ

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الوزير بدأ جولته بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، حيث لاحظ تزاحمًا شديدًا داخل القسم، وعلى الفور وجّه بضرورة إعادة تنظيم العمل وتوزيع المساحات بشكل أفضل بما يضمن انسيابية تقديم الخدمة، إلى جانب تخصيص أماكن انتظار مناسبة للمرضى وذويهم.

نسب الإشغال وتوسيع التخصصات

خلال مروره على الأقسام الداخلية، اطّلع الوزير على نسب الإشغال التي بلغت 70% في الأقسام العامة و100% في أسرّة الرعاية المركزة، فوجه الدكتور خالد عبد الغفار بزيادة أعداد الأطباء العاملين بالمستشفى وتوسيع نطاق التخصصات الطبية بما يتناسب مع حجم الطلب المتزايد من المرضى.

خطط عاجلة للتطوير

شدد وزير الصحة على ضرورة الإسراع في تنفيذ أعمال التطوير الجارية بالمستشفى لرفع السعة الاستيعابية، وأصدر توجيهاته بعقد اجتماع عاجل يضم مساعديه ورؤساء القطاعات المعنية لوضع جداول زمنية مُلزمة لإنجاز تلك الأعمال، كما أكد على رفع كفاءة الصيانة لجميع الأجهزة الطبية وغير الطبية مع متابعة دورية تضمن استمرارية الخدمة بمستوى عالٍ من الجودة.

رسالة حازمة من وزير الصحة

أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن وزارة الصحة لن تتهاون مع أي تقصير يمس صحة وسلامة المواطن المصري، مشددًا على أن الزيارات المفاجئة للمنشآت الصحية في مختلف المحافظات ستتواصل لضمان الانضباط والارتقاء بخدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.