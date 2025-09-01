قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إخطار ورقي أو إلكتروني .. ضوابط جديدة لـ الإعلان عن الوظائف الشاغرة طبقا لقانون العمل الجديد
نتيجة ثانوي تجاري برقم الجلوس 2025 الدور الثاني على صدى البلد |ظهرت الآن
رمضان عبد المعز: يجب علينا الاحتفاء بميلاد النبي ودراسة سيرته والاقتداء بأخلاقه
النائب العام يتوجه إلى سلطنة عمان في زيارة رسمية
شريف فتحي: مصر دولة سياحية بامتياز.. وعندنا اللي مش موجود في المنطقة
وزير السياحة: أدخلنا 5500 غرفة فندقية للتشغيل منذ بداية 2025
بنتي كل ما يتقدم لها عريس لا يحدث نصيب؟.. أمين الإفتاء يجيب
الأهلي يحدد 19 سبتمبر موعدا لعقد الجمعية العمومية
عمرو أديب: مصر دولة سياحية.. ولو عايز الحق هي أولى بزيادة السائحين بها
نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور التاني برقم الجلوس ..مجاناً على صدى البلد
أسباب رحيل خوسيه ريبيرو عن الأهلي.. تفاصيل تقرير محمد يوسف لإداة النادي
مؤسسة أبو العينين تتبنى تعليم طفل الاسماعلية علي عبقري الرياضيات حتى الجامعة
رفضوا انقاذها عشان 1400 جنيه.. ماذا حدث مع الإعلامية عبير الاباصيري بمستشفى الهرم؟

الإعلامية عبير الاباصيري
الإعلامية عبير الاباصيري
عبدالصمد ماهر

توفيت منذ ساعات الإعلامية عبير الاباصيري نتيجة جلطة أدت إلي وفاتها ، الأمر الذي  خلق حالة من الحزن لدي زملاء الإعلامية ومحبيها.

مفاجأة في مستشفي الهرم قبل الوفاة 

ومن جانبها  قالت سوزان  عباس صديقة الراحلة عبير الاباصيري أنه بعد مرور ثلاث ليالي على رحيل زميلتنا  ان الاوان لفتح ملفين اجدهم من اخطر الملفات 

وتابعت قائلة : عبير الانصاري 54 سنه كبيره معدين بالتلفزيون المصري نشيطه بشوشه شاطره مجتهده لها ظروف خاصه جدا ليس وقت الخوض فيها .

جلطة في المخ 

وتابعت من خلال منشور لها عبر صفحتها الرسمية ،  في ليله الاربعاء الماضي أصيبت ب جلطه في المخ ومن الواضح أن صحتها لم تسعفها ان تستنجد بأحد   من اصدقائها فلجات لجارها الصغير فادي 16 سنة، والذي قام علي الفور بطلب الاسعاف التي بدورها قامت بنقلها لأقرب مستشفى لمسكنها بفيصل وهي مستشفى الهرم.

مستشفي الهرم تترك المريضة دون تدخل 

وتابعت ولأن مستشفى الهرم غير تابعه للتلفزيون المصري او نقابه السينمائيين فرفضوا بكل جحود وانعدام ضمير و قسوه علاجها الا بعد دفع 1400 جنيه لاذابه الجلطه وبدايه العلاج ومن الواضح انها يا حبيبتي لم يكن معها هذا المبلغ او حتى مع الطفل.

حيرة طفل في إنقاذ عبير الاباصيري 

واردفت قائلة : فاحتار فادي ماذا يفعل  فتذكر ان معه في المدرسه زميل لهم والدته تعمل في التلفزيون المصري وهي السيدة الفاضلة هبه وحال معرف.  هبه بالموضوع  بدأت اتصالاتها بالكثير من الزملاء وعلى رأسهم  نقابة السينمائيين والمحترم أسامه غريب وبالفعل وصلت له وروت لهم  الموضوع وكانت جليسة الفراش مريضة فما كان مني إلا أن كتبت على الفيس أناشد الرعايه الطبيه .... انجدوا عبير 

استغاثة علي الفيس لإنقاذ عبير الاباصيري 

واختتمت قائلة : مستشفى الهرم رموها اكثر من ست ساعات في الاستقبال بلا اي علاج وهذا ما ادى الى تدهور حالتها ووصولها إلى الغيبوبة الكاملة.

زيارة وزير الصحة لمستشفي الهرم 

قام الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، مساء اليوم، بزيارة  مفاجئة إلى مستشفى الهرم التخصصي بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية والتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين،.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن  الوزير استهل جولته بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، ولاحظ تزاحمًا ملحوظًا داخل القسم، وعلى الفور، وجّه بضرورة إعادة تنظيم العمل داخله بصورة عاجلة، مع إعادة توزيع المساحات بما يضمن انسيابية الخدمة، إلى جانب توفير أماكن انتظار مناسبة للمرضى وذويهم.

 كما شدد على تسريع وتيرة أعمال التطوير الجارية بالمستشفى لزيادة السعة الاستيعابية بما يتناسب مع حجم التردد المتنامي على المستشفى.

وخلال مروره على الأقسام الداخلية، اطلع الدكتور خالد عبدالغفار على نسب الإشغال التي بلغت 70% للأقسام الداخلية و100% لأسرة الرعاية المركزة، وبناءً على ذلك، أصدر توجيهاته بزيادة أعداد الأطباء وتوسيع التخصصات الطبية لتلبية احتياجات المرضى المتزايدة.

وأبدى الوزير استياءه الشديد من ضعف مستوى النظافة داخل المستشفى، حيث قرر إنهاء التعاقد الفوري مع الشركة المسؤولة عن أعمال النظافة، كما شمل القرار شركة الأمن المكلفة بتنظيم الدخول، وذلك بعد رصد تقصير واضح في أداء مهامها، أدى إلى تكدس المرافقين وعدم انتظام في حركة الدخول.

وفي ختام جولته، وجه وزير الصحة بعقد اجتماع عاجل يضم مساعديه ورئيس قطاع الطب العلاجي ورئيس امانة المراكز الطبية المتخصصة ، لوضع جداول زمنية مُلزمة لإنهاء أعمال التطوير ورفع كفاءة المستشفى.

 كما شدد على رفع كفاءة الصيانة لجميع الأجهزة الطبية وغير الطبية، مع الالتزام بالمتابعة الدورية لضمان استمرارية الخدمة بأعلى مستويات الجودة.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير يمس صحة وسلامة المواطن المصري، مشددًا على أن الزيارات المفاجئة ستتواصل في مختلف محافظات الجمهورية لضمان الانضباط داخل المنظومة الصحية وتقديم خدمة تليق بالمواطن.

عبير الاباصيري وزارة الصحة مستشفي الهرم الطواريء سبب وفاة عبير الاباصيري

مجلس النواب

برلماني لـ وزير التعليم: على أي أساس وضعت أجر معلمي الحصة الذي لا يكفي مواصلاتهم؟

سوزى الاردنية

قرار عاجل ضد البلوجر سوزي الأردنية بالقاهرة

أرشيفية

شقة فيصل.. السنيورة والملك أمام النيابة بتهمة تصوير أفلام إب.احية

قانون العمل الجديد

قانون العمل الجديد.. نظام جديد للإجازات السنوية والعارضة والمرضية

إجازة

إجازة الوضع للرجال.. التطبيق بدأ رسميا من اليوم| لا تخصم من الرصيد

1500 جنيه منحة المولد النبوي

شروط الحصول على 1500 جنيه منحة المولد النبوي من الحكومة

1500 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة

صرف 1500 جنيه منحة بمناسبة المولد النبوي.. تعرف على الفئات المستحقة

جانب من الاجتماع

«المالية» تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025

المعاهد الأزهرية

9 آلاف معلم قرآن ومواد شرعية .. موعد التقديم على وظائف الأزهر للمعاهد

الصلاة

الإفتاء: يجوز للمسلم بدء الصلاة بمجرد سماع المؤذن يقول الله أكبر

ندوة البحوث الإسلامية

ضِمن الأسبوع الدعوي.. ندوة البحوث الإسلامية تُبرز عظمة المولد النبوي الشريف

بالصور

احترس .. عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة

احترس عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة
متلازمة الرقبة النصية عند الأطفال وعلاقتها باستخدام الجوال

متلازمة الرقبة النصية عند الأطفال وعلاقتها باستخدام الجوال
كيف تحمين طفلك من السمنة في سن مبكرة؟

كيف تحمين طفلك من السمنة في سن مبكرة؟
القاتل الخفي.. مكون في معجون الأسنان يهاجم الذاكرة وهرمونات المخ ويصيبك بالاكتئاب

مكون في معجون الأسنان يهاجم الذاكرة وهرمونات المخ يصيبك بأكتئاب
الاختيار 4

مفيش حاجة اسمها كاستينج الاختيار 4… أشرف زكي يحذر: متخلوش حد ينهبكم ويضحك عليكم

عروس حلوان

مكنتش بتعمل فيلر في شفايفها.. السبب الحقيقي لوفاة عروس حلوان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

