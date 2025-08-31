نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى أطفال مصر لمتابعة أعمال التطوير

تفقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، مستشفى أطفال مصر التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي، لمتابعة أعمال رفع الكفاءة والتوسع في الأقسام الجديدة، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

رافق نائب الوزير خلال الجولة الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور أحمد عطا، رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية، والدكتور سيد جلال، مدير فرع التأمين الصحي بالقاهرة، والدكتور عيد العطار، مدير المستشفى، والدكتور أحمد عمر، مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الجولة بدأت بزيارة قسم الحضانات، الذي يتسع لـ20 حضانة، حيث اطمأن نائب الوزير على الأطقم الطبية، ووجه بتوفير التدريب اللازم لهم، وتذليل أي عقبات، مع التأكيد على الالتزام بمواعيد العمل.

وتابع أن نائب الوزير استكمل جولته بزيارة قسم أمراض الدم ومركز الهيموفيليا، الذي يستقبل شهريًا 2500 مريض بأمراض الدم و4 آلاف مريض هيموفيليا، حيث تحدث مع أهالي المرضى للتأكد من رضاهم عن الخدمات، وتلقى إشاداتهم بجودة الرعاية المقدمة، كما تفقد وحدة الرعاية المركزة الجديدة التي تضم 16 سريرًا، بما في ذلك 3 أسرة لجراحات الأطفال وسرير عزل، إلى جانب وحدة القسطرة القلبية التي تستقبل 50 مريضًا شهريًا، ووحدة رعاية القسطرة التي تضم 9 أسرة.

وأضاف أن الجولة شملت تفقد قسم الأشعة والأشعة المقطعية، حيث وجه نائب الوزير بتسريع التحول الرقمي لضمان دقة البيانات وسلامتها، بالإضافة إلى زيارة المعمل وتأكده من كفاءة الأجهزة وتدريب الفنيين.

العيادات الخارجية تستقبل 30 ألف مريض شهريًا

وأشار «عبدالغفار» إلى أن نائب الوزير زار منطقة انتظار العيادات الخارجية، التي تستقبل 30 ألف مريض شهريًا، واستمع إلى أهالي المرضى للتأكد من رضاهم وحل أي تحديات، موجهًا بحل مشكلات الانتظار. كما تفقد مركز علاج السكر، وصيدلية العيادة للتأكد من توافر الأدوية، وقسم الطوارئ الذي يستقبل 3000 مريض شهريًا، مع التأكيد على صيانة المصاعد وتعزيز النظافة والأمن.

وأضاف «عبدالغفار» أن المستشفى، الذي يمتد على مساحة 4520 مترًا مربعًا، يضم 150 سريرًا داخليًا و16 سرير رعاية مركزة، ويقدم خدمات طبية متميزة تشمل جراحات القلب والصدر، القسطرة القلبية، الرعاية المركزة، أمراض الدم والهيموفيليا، الحضانات للمبتسرين، وجراحات الأطفال بمختلف التخصصات، بما في ذلك العظام، العمود الفقري، المخ والأعصاب، الرمد، والوجه والفكين.