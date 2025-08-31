قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد الضوضاء والدي جي.. طليق علا غانم يواجه هذه العقوبات وفقا للقانون
سيد عبد الحفيظ: إدارة الأهلي صاحبة القرار سواء بقاء ريبيرو أو رحيله
الثقة انهارت .. أحمد شوبير يكشف مصير ريبيرو مع الأهلي
رئيس الوكالة اليهودية يلغي زيارته إلى جنوب أفريقيا خشية مذكرة اعتقال محتملة
مدبولي من الصين: مصر تسعى لتوطين صناعات مكونات محطات تحلية المياه
الأمم المتحدة تشيد بجهود الإصلاح الاقتصادي في مصر
نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى أطفال مصر لمتابعة أعمال التطوير
الفوج الثاني من قافلة «زاد العزة 26» ينطلق إلى غزة عبر معبر رفح |تفاصيل
عماد متعب لـ لاعبي الأهلي: مفيش رجولة ولا ضغط .. واللاعيبة بتحلق
ضربوه بالقلم وهربوا.. حبس أصحاب الموتوسيكل المتهمين بصفع شاب بالشارع
إعلام إسرائيلي: تغيير مقر انعقاد جلسة الكابينت إلى مجمع أكثر تحصينا بسبب تهديدات الحوثيين
مدبولي: نستهدف إنتاج 10 ملايين م3 يوميا من المياه المُحلاة خلال السنوات الخمس المقبلة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى أطفال مصر لمتابعة أعمال التطوير

جانب من الجولة
جانب من الجولة
عبدالصمد ماهر

تفقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، مستشفى أطفال مصر التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي، لمتابعة أعمال رفع الكفاءة والتوسع في الأقسام الجديدة، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

رافق نائب الوزير خلال الجولة الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور أحمد عطا، رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية، والدكتور سيد جلال، مدير فرع التأمين الصحي بالقاهرة، والدكتور عيد العطار، مدير المستشفى، والدكتور أحمد عمر، مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الجولة بدأت بزيارة قسم الحضانات، الذي يتسع لـ20 حضانة، حيث اطمأن نائب الوزير على الأطقم الطبية، ووجه بتوفير التدريب اللازم لهم، وتذليل أي عقبات، مع التأكيد على الالتزام بمواعيد العمل.

وتابع أن نائب الوزير استكمل جولته بزيارة قسم أمراض الدم ومركز الهيموفيليا، الذي يستقبل شهريًا 2500 مريض بأمراض الدم و4 آلاف مريض هيموفيليا، حيث تحدث مع أهالي المرضى للتأكد من رضاهم عن الخدمات، وتلقى إشاداتهم بجودة الرعاية المقدمة، كما تفقد وحدة الرعاية المركزة الجديدة التي تضم 16 سريرًا، بما في ذلك 3 أسرة لجراحات الأطفال وسرير عزل، إلى جانب وحدة القسطرة القلبية التي تستقبل 50 مريضًا شهريًا، ووحدة رعاية القسطرة التي تضم 9 أسرة. 

وأضاف أن الجولة شملت تفقد قسم الأشعة والأشعة المقطعية، حيث وجه نائب الوزير بتسريع التحول الرقمي لضمان دقة البيانات وسلامتها، بالإضافة إلى زيارة المعمل وتأكده من كفاءة الأجهزة وتدريب الفنيين.

العيادات الخارجية تستقبل 30 ألف مريض شهريًا

وأشار «عبدالغفار» إلى أن نائب الوزير زار منطقة انتظار العيادات الخارجية، التي تستقبل 30 ألف مريض شهريًا، واستمع إلى أهالي المرضى للتأكد من رضاهم وحل أي تحديات، موجهًا بحل مشكلات الانتظار. كما تفقد مركز علاج السكر، وصيدلية العيادة للتأكد من توافر الأدوية، وقسم الطوارئ الذي يستقبل 3000 مريض شهريًا، مع التأكيد على صيانة المصاعد وتعزيز النظافة والأمن.

وأضاف «عبدالغفار» أن المستشفى، الذي يمتد على مساحة 4520 مترًا مربعًا، يضم 150 سريرًا داخليًا و16 سرير رعاية مركزة، ويقدم خدمات طبية متميزة تشمل جراحات القلب والصدر، القسطرة القلبية، الرعاية المركزة، أمراض الدم والهيموفيليا، الحضانات للمبتسرين، وجراحات الأطفال بمختلف التخصصات، بما في ذلك العظام، العمود الفقري، المخ والأعصاب، الرمد، والوجه والفكين.

وزير الصحة مستشفى أطفال مصر الخدمات الطبية الحضانات أمراض الدم

الفنانة علا غانم وطليقها

القبض على رجل الأعمال طليق الفنانة عُلا غانم من منزله .. لهذا السبب

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

ريبيرو

إعلامي يكشف مفاجأة في الشرط الجزائي بعقد «ريبيرو» مع الأهلي

رفع الحواجز أمام مقر السفارة البريطانية

إزالة الحواجز من أمام مقر السفارة البريطانية بجاردن سيتي

أحمد بدوي

«اتصالات النواب»: سيتم حل أزمة هواتف الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج قريبًا

سعر الذهب

سعر أعلي عيار ذهب اليوم 31-8-2025

خوسيه ريبيرو

بعد الخسارة من بيراميدز.. اجتماع طارئ في الأهلي لحسم مصير ريبيرو

الأهلي

إعلامي يكشف الثنائي المرشح لتدريب الأهلي خلفًا لـ «ريبيرو»

فولكس فاجن باسات موديل 2010

بـ 600 ألف جنيه .. اركب فولكس فاجن باسات

سيتروين سي اليزيه موديل 2019

سيتروين سي اليزيه أوتوماتيك بـ 400 ألف جنيه

جوجل

تشمل إصلاحا مجانيا للشاشة والبطارية.. جوجل تطلق خدمة الحماية الفائقة Pixel Care+

أشهى حلويات المولد النبوي .. طريقة عمل الشكلمة

الشكلمة
الشكلمة
الشكلمة

كتائب القسام تؤكد استشهاد الرجل الأول في قيادتها العسكرية |صور

قائد اركان المقاومة
قائد اركان المقاومة
قائد اركان المقاومة

طبيب يرقص مع مولود

كنت بخفف عن المريضة.. أول تعليق من الطبيب صاحب واقعة الرقص مع مولود داخل غرفة العمليات|فيديوجراف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

