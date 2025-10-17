رجَّع فلوس الانتخابات.. تصالح رئيس حزب شعب مصر وأعضاء بالحزب في واقعة مشاجرة بالجيزة

قررت النيابة العامة بالجيزة، صرف رئيس حزب شعب مصر، ونجله، وعدد من المواطنين، من سراي النيابة؛ عقب تسديد رئيس الحزب، الأموال للطرف الثاني، وتصالحهم في واقعة المشاجرة التي نشبت داخل مقر الحزب، الكائن في دائرة قسم شرطة الجيزة.

وتبين من التحقيقات، أن المشاجرة وقعت بسبب خلافات مالية بين الطرفين؛ بعدما تحصل رئيس الحزب على مبالغ مالية تراوحت بين 30 و50 ألف جنيه من عدد من المواطنين، نظير وعود بترشيحهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة، قبل أن تنشب مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة.

وبعد ضبط جميع الأطراف وسماع أقوالهم؛ تبين تصالحهم داخل ديوان القسم، عقب رد المبالغ المالية محل الخلاف؛ لتقرر النيابة العامة صرفهم جميعًا من سراياها، وإنهاء الإجراءات القانونية.