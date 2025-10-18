قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من داخل ليفربول.. محمد صلاح يخطف الاضواء..شاهد
اليوم .. الزمالك يبدأ مشواره في الكونفدرالية بمواجهة ديكيداها الصومالى
شكوى رسمية فى فيفا من اتحاد طنجة ضد الزمالك.. ماذا حدث؟
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 18-10-2025
كيف تملك الدنيا كلها؟.. علي جمعة: بـ 6 كلمات أكثروا ترديدها
أخبار السيارات| أفضل 7 نصائح لتوفير بنزين سيارتك.. متوسط التكلفة لتحويل سيارتك إلى غاز طبيعي وما المطلوب؟
3 مشروبات تساعدك على خفض ضغط الدم سريعا
هجوم بالسهام والعبوات الحارقة ضد السفارة الأمريكية في كولومبيا
ترامب: الرسوم الأميركية المرتفعة على الصين لن تستمر
كان بيصطاد حمام .. مصرع طفل سقط من الدور الـ 12 بمدينة أسيوط
الأمم المتحدة: مخاطر الذخائر غير المنفجرة بغزة تزداد وإزالتها تحتاج وقتا طويلا
محكمة أمريكية نمنع شركة إسرائيلية من تثبيت برامج تجسس على واتساب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| أفضل 7 نصائح لتوفير بنزين سيارتك.. متوسط التكلفة لتحويل سيارتك إلى غاز طبيعي وما المطلوب؟

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقاريرا عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبارا عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


موعد الظهور الأول لسيارة تويوتا GR الخارقة| صور

في خطوة طال انتظارها من عشاق الأداء العالي حول العالم، أعلنت شركة تويوتا رسميًا عن موعد الكشف عن سيارتها السوبر الرياضية الجديدة GR GT، التي طالما كانت محور الشائعات والتكهنات باعتبارها الخلف الرسمي للأسطورة LFA.

ما المطلوب لتحويل سيارتك من بنزين إلى غاز.. وكم متوسط التكلفة؟

بعد زيادة أسعار البنزين والسولار التي شهدتها الساعات الماضية في مصر؛ يتجه عدد متزايد من مالكي السيارات إلى البحث عن بدائل أكثر اقتصادية لتشغيل مركباتهم.

بعد زيادة أسعار الوقود.. أفضل 7 نصائح لتوفير بنزين سيارتك

شهدت الساعات الماضية ارتفاعا جديدا في أسعار الوقود؛ الأمر الذي دفع كثيرًا من أصحاب السيارات إلى البحث عن وسائل حقيقية لتقليل معدل استهلاك البنزين، والحصول على أفضل معدل له، خاصة أن هناك مجموعة من السلوكيات البسيطة والفعالة التي يمكن أن تحدث فارقًا واضحًا على المدى القريب.

سوق المستعمل.. سعر تويوتا كورولا 2024 بحالة كسر الزيرو

تعتبر السيارة تويوتا كورولا من أشهر الإصدارات التي قدمتها العلامة اليابانية في مصر، باختلاف أجيالها، وصولاً إلى الشكل الجديد، حيث تنتمي السيارة إلى عائلة السيدان ذات الـ 5 أبواب مع حساب السعة التخزينية، إلى جانب باقة من التجهيزات بحسب الفئات.

5 سيارات زيرو في السوق المصري أكثر توفيرًا للوقود.. بالأسعار

يبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة موفرة للوقود، حيث أصبحت تلك النقطة مهمة لدى الكثير، وسط التنوع الموجود داخل السوق المصري، سواء من ناحية القدرات الفنية والتقنية، والسيارات المطروحة حسب بلد المنشأ، وبالإضافة إلى تعدد التصميمات.

أخبار السيارات أسعار السيارات أسعار السيارات في مصر أحدث أخبار السيارات أسعار السيارات المستعملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر 2025

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025

تذاكر مترو الأنفاق

ثابتة.. حقيقة رفع أسعار تذاكر المترو بعد زيادة البنزين والسولار

عمرو أديب

شيلني شوية.. عمرو أديب يوجه رسالة للحكومة بعد زيادة أسعار البنزين

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 18-10-2025

انتظار 20 دقيقة بعد الأذان

هل يجب انتظار 20 دقيقة بعد الأذان لصلاة الفجر؟.. الإفتاء تحذر

سعر الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم 18-10-2025

محمد صلاح

محمد صلاح في خطر بسبب قرار الدوري الإنجليزي الجديد.. ماذا حدث؟

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك

ترشيحاتنا

كأس العالم

أضعف منتخب في العالم يقترب من التأهل إلى كأس العالم 2026 .. كيف ذلك؟

عين الصحراء

أثارت حيرة العلماء.. ماذا تعرف عن عين الصحراء في موريتانيا؟

محمد صلاح في انتخابات الكاميرون

محمد صلاح يظهر كمرشح رئاسي في انتخابات الكاميرون.. ما القصة؟

بالصور

فستان لافت.. ريم مصطفى تخطف الأنظار بظهورها في مهرجان الجونة

ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى

نجلاء بدر تتألق بفستان فضي لامع في مهرجان الجونة 2025 | شاهد

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

فيديو

دخل محمد صلاح لعام 2025

محمد صلاح في المركز السابع عالميًا بدخل يبلغ 55 مليون دولار لعام 2025

نجوى إبراهيم

نجوى إبراهيم تتعرض لحـــ.ـادث في أمريكا وتخضع لجراحة دقيقة

نيللي كريم

نيللي كريم تتألق بفستان كتف واحد ساحر في مهرجان الجونة 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد