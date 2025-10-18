أخبار السيارات| أفضل 7 نصائح لتوفير بنزين سيارتك.. متوسط التكلفة لتحويل سيارتك إلى غاز طبيعي وما المطلوب؟

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقاريرا عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبارا عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



موعد الظهور الأول لسيارة تويوتا GR الخارقة| صور



في خطوة طال انتظارها من عشاق الأداء العالي حول العالم، أعلنت شركة تويوتا رسميًا عن موعد الكشف عن سيارتها السوبر الرياضية الجديدة GR GT، التي طالما كانت محور الشائعات والتكهنات باعتبارها الخلف الرسمي للأسطورة LFA.

ما المطلوب لتحويل سيارتك من بنزين إلى غاز.. وكم متوسط التكلفة؟



بعد زيادة أسعار البنزين والسولار التي شهدتها الساعات الماضية في مصر؛ يتجه عدد متزايد من مالكي السيارات إلى البحث عن بدائل أكثر اقتصادية لتشغيل مركباتهم.

بعد زيادة أسعار الوقود.. أفضل 7 نصائح لتوفير بنزين سيارتك



شهدت الساعات الماضية ارتفاعا جديدا في أسعار الوقود؛ الأمر الذي دفع كثيرًا من أصحاب السيارات إلى البحث عن وسائل حقيقية لتقليل معدل استهلاك البنزين، والحصول على أفضل معدل له، خاصة أن هناك مجموعة من السلوكيات البسيطة والفعالة التي يمكن أن تحدث فارقًا واضحًا على المدى القريب.

سوق المستعمل.. سعر تويوتا كورولا 2024 بحالة كسر الزيرو



تعتبر السيارة تويوتا كورولا من أشهر الإصدارات التي قدمتها العلامة اليابانية في مصر، باختلاف أجيالها، وصولاً إلى الشكل الجديد، حيث تنتمي السيارة إلى عائلة السيدان ذات الـ 5 أبواب مع حساب السعة التخزينية، إلى جانب باقة من التجهيزات بحسب الفئات.

5 سيارات زيرو في السوق المصري أكثر توفيرًا للوقود.. بالأسعار



يبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة موفرة للوقود، حيث أصبحت تلك النقطة مهمة لدى الكثير، وسط التنوع الموجود داخل السوق المصري، سواء من ناحية القدرات الفنية والتقنية، والسيارات المطروحة حسب بلد المنشأ، وبالإضافة إلى تعدد التصميمات.