نيسان صني 2025 بحالة كسر الزيرو.. أسعار المستعمل

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة مجموعة كبيرة من الاصدارات المتنوعة، منها الرياضية متعددة الاستخدام والكروس أوفر، بالإضافة إلى عائلة الهاتشباك والسيدان.

وتعد السيارة نيسان صني واحدة من أشهر سيارات السيدان التي انطلقت في الشارع المصري، منذ بداية الجيل الأول وصولًا إلى طرازات الشكل الجديد n17.

وظهرت احدى هذه الطرازات في السوق المصري للسيارات المستعملة، ولكن تحت مفهوم كسر الزيرو، حيث بلغ سعرها 695 ألف جنيه، ضمن طرازات الفئة قبل كاملة التجهيزات.

ولكن ننصح جميع المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة أو كسر زيرو، بأهمية الكشف الفني الشامل، بالإضافة إلى المعاينة الهيكيلة للسيارة من الداخل والخارج، إلى جانب مراجعة متوسط الأسعار وفقًا للفئة والموديل.

المواصفات الفنية للسيارة نيسان صني 2025

تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1500 سي سي، ويولد هذا المحرك قوة تصل إلى 108 حصان، فيما يبلغ عزم الدوران الأقصى 134 نيوتن متر، ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات، في حين ينقل العزم إلى العجلات الأمامية عبر نظام الجر الأمامي.

تصميم وأبعاد نيسان صني 2025

تتميز نيسان صني بتصميم خارجي يجمع بين الحجم المناسب للاستخدامات مع مفهوم السيدان العصري، حيث يبلغ طول السيارة حوالي 4425 ملم، فيما يصل عرضها إلى 1659 ملم، أما الارتفاع فيبلغ 1500 ملم، وتأتي السيارة بخلوص أرضي يبلغ 157 ملم وتمتد قاعدة العجلات إلى 2600 ملم.

تجهيزات السيارة نيسان صني 

تم تجهيز نيسان صني بمكيف هواء يدوي، إلى جانب زجاج كهربائي لجميع الأبواب، وتحكم كهربائي في المرايا الجانبية، كما تحتوي عجلة القيادة على أزرار للتحكم بعدة وظائف، مع نظام صوتي ترفيهي، وتشمل التجهيزات الخارجية المصابيح الضبابية، والجنوط الرياضية، والسبويلر الخلفي، إلى جانب حساسات للركن تسهل عملية صف السيارة.

فيما يتعلق بعوامل الأمان، تضم نيسان صني مجموعة من الأنظمة الأساسية التي تساهم في حماية الركاب أثناء القيادة، تم تزويد السيارة بوسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي، إلى جانب نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS، كما تدعم السيارة تقنية التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح EBD، بالإضافة إلى نظام الثبات الإلكتروني.

