سعر ومواصفات رينو داستر 2025 في السعودية

يضم السوق السعودي للسيارات الكثير من إصدارات العلامة الفرنسية العريقة رينو، منها السيارة الرياضية الشهيرة داستر، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV الرياضية المتعددة الاستخدام، وتقدم هذه السيارة عبر فئتين من التجهيزات بأسعار تبدأ من ‎90,685 ريال سعودي.

تجهيزات السيارة رينو داستر 2025

تحتوي السيارة رينو داستر 2025 على شاشة وسطية تعمل باللمس يبلغ قياسها 10.1 بوصة، مع نظام صوتي Arkamysمكون من 6 سماعات، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مكيف هواء أوتوماتيك، قفل مركزي للأبواب، بصمة تشغيل وإيقاف المحرك، بالإضافة إلى تقنية فتح وغلق السيارة بدون استخدام المفتاح.

رينو داستر 2025

زودت السيارة رينو داستر 2025 بجنوط رياضية يتراوح قياسها بين 17 و18 بوصة، بالإضافة إلى شبكات كبيرة الحجم متعددة الفتحات الهوائية، ومصابيح ضباب على جانبي الصادم، ومرايات جانبية كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية، سبويلر خلفي بمظهر أكثر رياضية، أقطاب ثنائية على جانبية السقف.

تتوافر السيارة رينو داستر 2025 بكاميرا 360 درجة لسهولة الرؤية والمتابعة، مع حساسات حركة أمامية وخلفية، مثبت سرعة تكيفي، وسائد هوائية للحماية من الصدمات يصل عددها إلى 6، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني الخاص بالفرامل EBD، ونظام تحديد المسار، تقنية الكبح التلقائي.

رينو داستر 2025

أبعاد رينو داستر 2025

وتأتي السيارة بأبعاد خارجية بلغت 4,345 مم للطول الكلي، وعرض كلي يبلغ 1,813 مم، بينما يصل ارتفاع السيارة إلى 1,650 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول إجمالي يبلغ 2,658 مم.

مواصفات رينو داستر 2025

تستمد السيارة رينو داستر 2025 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1300 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 153 حصانًا مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

وتعمل رينو داستر 2025 عبر تقنية الدفع الأمامي للعجلات، بينما تتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 9.2 ثانية، ومعدل استهلاك للوقود بنسبة 16.8 كيلومتر لكل لتر.

رينو داستر 2025

أسعار السيارة رينو داستر 2025 في السعودية

تقدم الفئة الأساسية من السيارة داستر 2025 بسعر ‎90,685 ريال، بينما يبلغ سعر الفئة الأعلى تجهيزًا نحو ‎98,735 ريال سعودي.