ترامب: صواريخ توماهوك رسالتي إلى بوتين لإنهاء حرب أوكرانيا
إبراهيم عادل عن عرض الأهلي: أسعى لخوض تجربة احترافية جديدة
أقصر زيارة لرئيس أمريكي لإسرائيل.. ترامب في تل أبيب 4 ساعات قبل قمة شرم الشيخ
شوبير الصغير: مقدرش أهاجم الصحافة..وحققت حلم والدي بالتأهل لكأس العالم
داخلية غزة تعلن السيطرة الكاملة على مجموعة مسلحة واعتقال 60 عنصرا
تراجع عدد الأسرى الفلسطينيين المشمولين باتفاق الإفراج إلى 1718 بدلا من 1722
ترامب: سمعت أن هناك حربا بين باكستان وأفغانستان.. سأحاول حلها
بمضبوطات وصلت 109 ملايين جنيه.. تجديد حبس عصابة المخدرات
ترامب: سأكون فخورا بزيارة غزة وأتطلع للوقوف على أرضها
ضبط مواد بترولية تباع خارج محطات الوقود في قنا.. وهذه عقوبة المتهمين بالقانون
خبير يكشف السبب الرئيسي وراء تراجع ارتداء الإيرانيات للحجاب
علي جمعة: النبي ﷺ أنسب الناس والله أثنى عليه وشرَّف مكانه وزمانه
سعر ومواصفات رينو داستر 2025 في السعودية

رينو داستر 2025
رينو داستر 2025
صبري طلبه

يضم السوق السعودي للسيارات الكثير من إصدارات العلامة الفرنسية العريقة رينو، منها السيارة الرياضية الشهيرة داستر، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV الرياضية المتعددة الاستخدام، وتقدم هذه السيارة عبر فئتين من التجهيزات بأسعار تبدأ من ‎90,685 ريال سعودي. 

تجهيزات السيارة رينو داستر 2025

تحتوي السيارة رينو داستر 2025 على شاشة وسطية تعمل باللمس يبلغ قياسها 10.1 بوصة، مع  نظام صوتي Arkamysمكون من 6 سماعات، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مكيف هواء أوتوماتيك، قفل مركزي للأبواب، بصمة تشغيل وإيقاف المحرك، بالإضافة إلى تقنية فتح وغلق السيارة بدون استخدام المفتاح.

رينو داستر 2025

زودت السيارة رينو داستر 2025 بجنوط رياضية يتراوح قياسها بين 17 و18 بوصة، بالإضافة إلى شبكات كبيرة الحجم متعددة الفتحات الهوائية، ومصابيح ضباب على جانبي الصادم، ومرايات جانبية كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية، سبويلر خلفي بمظهر أكثر رياضية، أقطاب ثنائية على جانبية السقف.

تتوافر السيارة رينو داستر 2025 بكاميرا 360 درجة لسهولة الرؤية والمتابعة، مع حساسات حركة أمامية وخلفية، مثبت سرعة تكيفي، وسائد هوائية للحماية من الصدمات يصل عددها إلى 6، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني الخاص بالفرامل EBD، ونظام تحديد المسار، تقنية الكبح التلقائي.

رينو داستر 2025

أبعاد رينو داستر 2025 

وتأتي السيارة بأبعاد خارجية بلغت 4,345 مم للطول الكلي، وعرض كلي يبلغ 1,813 مم، بينما يصل ارتفاع السيارة إلى 1,650 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول إجمالي يبلغ 2,658 مم.

مواصفات رينو داستر 2025 

تستمد السيارة رينو داستر 2025 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1300 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 153 حصانًا مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

وتعمل رينو داستر 2025 عبر تقنية الدفع الأمامي للعجلات، بينما تتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 9.2 ثانية، ومعدل استهلاك للوقود بنسبة 16.8 كيلومتر لكل لتر.

رينو داستر 2025

أسعار السيارة رينو داستر 2025 في السعودية

تقدم الفئة الأساسية من السيارة داستر 2025 بسعر ‎90,685 ريال، بينما يبلغ سعر الفئة الأعلى تجهيزًا نحو ‎98,735 ريال سعودي.

وزير النقل

رسميا.. النقل تصدر قرارًا بفرض رسوم مرور على طريق رافد جمصة بطول 53 كيلومترًا

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007..تفاصيل

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007.. تفاصيل

الخطيب

مفاجأة| قائمة الخطيب لم تنجح بالتزكية في انتخابات الأهلي

الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

خلال تغطية إعلامية.. استشهاد الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط

الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط

موعد سقوط الامطار

أماكن سقوط الأمطار.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال ساعات

قمة شرم الشيخ للسلام

مصر تعلن قائمة القادة المشاركين في قمة شرم الشيخ للسلام غدًا

استُشهاد الصحفي الفلسطيني والناشط صالح الجعفراوي

من عدسة الحقيقة للرحيل رميا بالرصاص.. حكاية استشهاد الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي | صور

تشييع جثمان الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

بالزي الصحفي.. تشييع جثمان الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

وزير الدفاع اليمني يبحث مع بعثة من الصليب الأحمر التعاون المشترك

وزير الدفاع اليمني يبحث مع بعثة من الصليب الأحمر التعاون المشترك

ثائر شريتح المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية

"شئون الأسرى والمحررين" الفلسطينية لراديو "النيل": بدء تبادل الأسرى بين إسرائيل والفصائل خلال ساعات

مصر وغزة.. القاهرة تنجح في إنهاء العدوان الإسرائيلي وتفشل مخظط التهجير

المساعدات المصرية إلى غزة
المساعدات المصرية إلى غزة
المساعدات المصرية إلى غزة

"ابن النادي" يتصدر تريند X بعد تصاعد الأحداث في حلقاته الثالثة والرابعة

احمد فهمي
احمد فهمي
احمد فهمي

هجوم 7 أكتوبر

وثائق بخط السنوار تكشف كواليس التخطيط لهجمات السابع من أكتوبر

القبطان ولاء حافظ

القبطان ولاء حافظ.. إرادة قوية تُحطم حدود المستحيل

فندق دخول بدون خروج

“قصر الباشا الغامض”.. فندق مصري يثير الذعر والسؤال: خيال أم حقيقة؟

ايناس الدغيدي

قارئ فنجان تنبأ بزواجي .. إيناس الدغيدي تكشف كواليس زواجها لأول مرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: القلوب البيضاء .. صفاء الوجدان وسر السلام

