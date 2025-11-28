قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

بتكلفة 31 مليون جنيه.. التشطيبات النهائية لسوق أبنوب الحضري بأسيوط

محافظ أسيوط يتفقد التشطيبات النهائية لسوق أبنوب الحضري والمبنى الإداري
إيهاب عمر

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، أعمال التشطيبات النهائية لمشروع السوق الحضري والمبنى الإداري بمدينة أبنوب، ضمن جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة المشروعات الخدمية بالمحافظة، والتي تهدف إلى تنظيم الحركة التجارية وتوفير بيئة آمنة ومهيأة للباعة الجائلين، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري للمدينة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

ويقام المشروع بتكلفة إجمالية بلغت 31 مليون جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالتعاون مع البنك الدولي، في إطار خطة الدولة لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة في مختلف القطاعات، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز قدرات المجتمعات المحلية ودعم مشروعات القيمة المضافة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

 نسب التنفيذ والمراحل المتبقية

رافق المحافظ خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، من بينهم المهندس عصام عبد الظاهر، وكيل وزارة الإسكان، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور عبد الرحيم محمد، وكيل وزارة الزراعة، ومصطفى العطيفي، رئيس مركز ومدينة أبنوب، إلى جانب نواب رئيس المركز، حيث استمع إلى شرح تفصيلي حول نسب التنفيذ والمراحل المتبقية لاستكمال المشروع.

يضم 58 باكية مخصصة للباعة الجائلين

واستهل محافظ أسيوط جولته بتفقد السوق الحضري الخارجي الذي يضم 58 باكية مخصصة للباعة الجائلين، والتي شارفت أعمال التشطيب بها على الانتهاء، مؤكدًا على الالتزام بالمواصفات الفنية والمعايير الإنشائية، مشددًا على أن السوق سيشكل نقلة نوعية في تنظيم الحركة التجارية اليومية بمدينة أبنوب، من خلال توفير أماكن آمنة ومنظمة بعيدًا عن الطرق والممرات الرئيسية.

و توجه المحافظ إلى المبنى الإداري الملحق بالسوق، حيث تفقد الدور الأرضي الذي يضم 17 باكية إضافية، إضافة إلى الدور الثاني الذي يشتمل على 7 وحدات إدارية مصممة لتلبية احتياجات الأنشطة المختلفة، ليصبح المبنى جزءًا من منظومة خدمية متكاملة تدعم الحركة الاقتصادية بالمركز. واستمع إلى شرح من وكيل وزارة الإسكان حول الأعمال النهائية، والتي تشمل التشطيبات الداخلية والخارجية وتركيب المرافق، تمهيدًا لافتتاح المشروعين ودخولهما الخدمة.

وأكد اللواء هشام أبوالنصر على تكثيف الجهود لاستكمال المشروعين ضمن المواعيد المقررة، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة، موجهًا بسرعة تركيب منظومة متكاملة لكاميرات المراقبة لضمان إدارة فعالة وتأمين شامل للسوق والمبنى الإداري، كما شدد على دعم المحافظة الفني واللوجستي لكافة الجهات المنفذة وتذليل أي عقبات أمام استكمال الأعمال، لضمان تشغيل المشروعين في أسرع وقت وتحقيق الاستفادة القصوى لأهالي أبنوب.

واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على أن هذه المشروعات تأتي ضمن رؤية متكاملة لتحسين البيئة الحضرية وتعزيز الخدمات اليومية للمواطنين، مؤكدًا حرص الدولة على توفير التمويل والدعم اللازمين لاستكمال خطط التنمية على أرض الواقع.

أسيوط السوق الحضري مدينة أبنوب المشروعات الخدمية تأمين شامل أخبار أسيوط أخبار المحافظات

بالصور

وفاة التونسية بشرى محمد

صدمة في الوسط الفني.. رحيل بشرى محمد بعد صراع مع المرض

اروى جودة

فرح مصري وآخر إيطالي.. أروى جودة تحتفل بزفافها مرتين‎

