إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: ورشة عمل استرشادية لتعزيز حملات التوعية البيئية

ورشة عمل استرشادية لتعزيز حملات التوعية البيئية بأسيوط
ورشة عمل استرشادية لتعزيز حملات التوعية البيئية بأسيوط

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، حرص المحافظة على دعم المبادرات والبرامج الهادفة إلى رفع الوعي البيئي وتحسين مستوى النظافة والصحة العامة.

وشدد على أن تعزيز الوعي المجتمعي يعد ركيزة أساسية للارتقاء بمنظومة إدارة المخلفات والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة، لافتًا إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030.

 ورشة عمل استرشادية

وأوضح محافظ أسيوط أن الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة، برئاسة المهندس رجب محمود، نظمت ورشة عمل استرشادية لمسئولي إدارات المخلفات والجمعيات الأهلية بالمراكز والأحياء، وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ وبنك التعمير الألماني KfW والاتحاد الأوروبي EU وهيئة المعونة السويسرية SECO، وبمشاركة محافظة أسيوط. 

وقال إنه حضر الورشة نخبة من الاستشاريين والخبراء، بينهم الدكتورة عبير البرقاوي، الاستشاري الدولي للتخطيط الاستراتيجي، والدكتور محمد حسين، استشاري البرنامج الوطني بمحافظة الغربية، والدكتور مصطفى عبد الشافي، استشاري البرنامج الوطني بأسيوط، والمهندسة آية الصلاحي، منسق البرنامج الوطني، إلى جانب ممثلين عن مديرية التضامن الاجتماعي، ومسئولي وحدات المخلفات والجمعيات العاملة ضمن منظومة النظافة بالمحافظة.

حملات التوعية البيئية

وأضاف المحافظ أن الورشة تهدف إلى رفع كفاءة المشاركين في تصميم وتفعيل حملات التوعية البيئية، عبر التدريب على أساليب التوعية الحديثة وإعداد محتوى تفاعلي موجه لمختلف الفئات العمرية، كما تناولت جلسات حول إدارة المخلفات وطرق تعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على نظافة الشوارع والمناطق العامة، بالإضافة إلى عرض نماذج ناجحة لمبادرات بيئية جرى تنفيذها في عدد من مراكز وقرى المحافظة.

وشدد اللواء هشام أبو النصر على أهمية استمرار العمل على نشر ثقافة الحفاظ على البيئة، والتوسع في تطبيق آليات الاستدامة داخل المدارس والجامعات ومراكز الشباب والمؤسسات المختلفة، مؤكدًا أن تطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات وتغيير السلوكيات السلبية هما أساس الوصول إلى بيئة نظيفة وآمنة، بما ينعكس مباشرة على جودة الحياة للمواطنين، ودعا المحافظ إلى تعزيز التعاون بين الجهات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني لضمان نجاح المبادرات التي تستهدف إدارة المخلفات الصلبة والتخلص الآمن منها.

يذكر أن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، التابع لوزارة البيئة وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، يعمل على تحسين الصحة العامة وتحقيق بيئة أنظف من خلال تطبيق منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة بمحافظات الجمهورية.

أسيوط محافظ أسيوط دعم المبادرات مستوى النظافة الصحة العامة إدارة المخلفات

