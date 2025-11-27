قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اكتمال النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة
الأهلي يختتم تدريباته اليوم بملعب «مولاي الحسن» استعدادًا لمواجهة الجيش الملكي
النيابة العامة تنظم دورات تدريبية لأعضائها حول التصدي لجرائم العنف ضد المرأة
القاهرة تستضيف منتدى الاتحاد من أجل المتوسط وقمة الرؤساء بمجلس النواب لمناقشة التعاون الإقليمي
محاضرة لتوروب مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة الجيش الملكي
«معلومات الوزراء» يستعرض أبرز الفرص ومتطلبات النجاح في مجال صناعات الأغذية والمشروبات
حمدي فتحي لـ رمضان صبحي بعد إيقافه بسبب المنشطات: «ربنا يهونها عليك يا حبيبي»
سعر الذهب صباح اليوم الخميس 27-11-2025
الاحتلال يواصل عدوانه على محافظة طوباس الفلسطينية لليوم الثاني على التوالي
الثالثة فجرا.. كواليس الإفراج عن أم مكة بعد سداد 100 ألف جنيه
آخر تحديث لسعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس 27-11-2025
سبب وفاة الإعلامية هبة الزياد.. أعراض السكتة القلبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يسلم حقائب السباكة الخفيفة لـ70 متدربًا

محافظ أسيوط يسلم حقائب السباكة الخفيفة لـ70 متدربًا
محافظ أسيوط يسلم حقائب السباكة الخفيفة لـ70 متدربًا
إيهاب عمر

واصل اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، فعاليات تسليم حقائب أدوات السباكة الخفيفة لأبناء المحافظة، دعمًا لتمكينهم في الحرف اليدوية وتشجيعهم على اقتحام مجالات العمل المهني غير التقليدية، حيث سلم 70 متدربًا من الفنيين بمديرية الصحة حقائب كاملة لأدوات السباكة الخفيفة، بتمويل من منظمة اليونيسف، وذلك عقب اجتيازهم التدريب العملي بنجاح ضمن مبادرة تهدف إلى رفع مهارات الكوادر الفنية ونشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على البيئة.

شهد الفعاليات خالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس محمود شحاتة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة والسكان، ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم، وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن، والشيماء عبدالمعطي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية ومنسقي المشروع.

رفع كفاءة العنصر البشري

وأوضح محافظ أسيوط أن المبادرة تأتي في إطار بروتوكول التعاون بين مديرية الصحة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بتمويل من اليونيسف، مؤكداً أنها تمثل نموذجًا رائدًا للشراكة بين المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية في دعم التنمية المحلية ورفع كفاءة العنصر البشري.

الصيانات الداخلية لشبكات المياه والصرف

وأشار إلى أن تدريب الفنيين تم داخل ورش شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ضمن خطة المحافظة لتأهيل أكبر عدد من العاملين بالإدارات المختلفة على أعمال السباكة والإصلاحات الخفيفة، بما يسهم في الحد من إهدار المياه والحفاظ على البيئة من خلال تنفيذ الصيانات الداخلية لشبكات المياه والصرف.

وأكد المحافظ أن المبادرة تأتي ضمن رؤية متكاملة لتطوير مهارات الشباب وربطها باحتياجات سوق العمل، مشيراً إلى أن تدريب الفنيين على السباكة يمثل نقلة نوعية في تأهيلهم لمهن جديدة توفر فرصًا حقيقية في مجالات الصيانة والإصلاح المنزلي كما تسهم المبادرة في تعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة الحفاظ على الموارد المائية داخل المؤسسات الحكومية والمجتمع.

ويأتي هذا التدريب استكمالاً لجهود المحافظة في دعم مشروع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع منظمة اليونيسف ضمن برنامج "أسيوط مقاومة للتغيرات المناخية" وضمت الحقائب المقدمة أدوات أساسية تشمل المفكات والمفاتيح والزراديات والمتر والشاكوش وبكرة التفلون، بما يمكن المتدربين من تنفيذ أعمال الصيانة البسيطة بكفاءة.

وأشاد اللواء هشام أبو النصر بجهود شركة المياه في تدريب الفنيين داخل الورش التعليمية، مثمنًا دعم اليونيسف للمبادرة التي تتماشى مع توجه الدولة نحو تمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.

ووجه المحافظ الشكر لمديرية الصحة والشركاء التنفيذيين في تنفيذ المشروع، مشيراً إلى أن هذه التجربة تمثل خطوة مهمة نحو بناء كوادر فنية واعية وقادرة على تقديم خدمات صيانة سلسلة داخل منشآت المحافظة.

وخلال الفعاليات، فتح المحافظ حوارًا مع المتدربين وحثهم على الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية أثناء العمل، مؤكداً استمرار دعم المحافظة للمبادرات التي تستهدف تمكين الشباب في مختلف المجالات.

أسيوط أدوات السباكة الحرف اليدوية العمل المهني مديرية الصحة أخبار أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

وفاة الاعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ

هبة الزياد

دون مقدمات أو أمراض.. مصادر تكشف سبب وفاة الإعلامية هبة الزياد

هبة الزياد

سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. تفاصيل

هبة الزيادة

بعد وفاتها بشكل مفاجئ.. من هي الإعلامية الراحلة هبة الزياد؟

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

فيروس «ماربورج» إرشادات عامة للوقاية داخل المدرسة للوقاية

فيروس ماربورج.. إرشادات عامة للوقاية في المدارس

هبه الزياد

أحب حياتي التلفزيونية.. آخر ما نشرته الإعلامية هبة الزياد قبل وفاتها

البيض

البانيه رخص.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس

ترشيحاتنا

تاريخ شركة نيسان اليابانية لصناعة السيارات

محطات بارزة في تاريخ شركة نيسان اليابانية لصناعة السيارات

هاتف Nothing Phone (3a) Lite

Phone 3a Lite.. أول هاتف اقتصادي لشركة Nothing ضمن علامتها التجارية

هواتف Mate 80

هاتف Huawei Nova 15.. المواصفات الكاملة قبل الإطلاق الرسمي

بالصور

بعد وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم.. أسباب صادمة وراء الموت المفاجئ ليلًا

وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم
وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم
وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

للشغل والمدرسة.. عمل فطائر الجبنة السريعة

طريقة عمل فطاير بالجبنة
طريقة عمل فطاير بالجبنة
طريقة عمل فطاير بالجبنة

حسب موقعك.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 27 نوفمبر

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

فيديو

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد