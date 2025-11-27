محافظ أسيوط يسلم حقائب السباكة الخفيفة لـ70 متدربًا

واصل اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، فعاليات تسليم حقائب أدوات السباكة الخفيفة لأبناء المحافظة، دعمًا لتمكينهم في الحرف اليدوية وتشجيعهم على اقتحام مجالات العمل المهني غير التقليدية، حيث سلم 70 متدربًا من الفنيين بمديرية الصحة حقائب كاملة لأدوات السباكة الخفيفة، بتمويل من منظمة اليونيسف، وذلك عقب اجتيازهم التدريب العملي بنجاح ضمن مبادرة تهدف إلى رفع مهارات الكوادر الفنية ونشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على البيئة.

شهد الفعاليات خالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس محمود شحاتة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة والسكان، ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم، وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن، والشيماء عبدالمعطي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية ومنسقي المشروع.

رفع كفاءة العنصر البشري

وأوضح محافظ أسيوط أن المبادرة تأتي في إطار بروتوكول التعاون بين مديرية الصحة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بتمويل من اليونيسف، مؤكداً أنها تمثل نموذجًا رائدًا للشراكة بين المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية في دعم التنمية المحلية ورفع كفاءة العنصر البشري.

الصيانات الداخلية لشبكات المياه والصرف

وأشار إلى أن تدريب الفنيين تم داخل ورش شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ضمن خطة المحافظة لتأهيل أكبر عدد من العاملين بالإدارات المختلفة على أعمال السباكة والإصلاحات الخفيفة، بما يسهم في الحد من إهدار المياه والحفاظ على البيئة من خلال تنفيذ الصيانات الداخلية لشبكات المياه والصرف.

وأكد المحافظ أن المبادرة تأتي ضمن رؤية متكاملة لتطوير مهارات الشباب وربطها باحتياجات سوق العمل، مشيراً إلى أن تدريب الفنيين على السباكة يمثل نقلة نوعية في تأهيلهم لمهن جديدة توفر فرصًا حقيقية في مجالات الصيانة والإصلاح المنزلي كما تسهم المبادرة في تعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة الحفاظ على الموارد المائية داخل المؤسسات الحكومية والمجتمع.

ويأتي هذا التدريب استكمالاً لجهود المحافظة في دعم مشروع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع منظمة اليونيسف ضمن برنامج "أسيوط مقاومة للتغيرات المناخية" وضمت الحقائب المقدمة أدوات أساسية تشمل المفكات والمفاتيح والزراديات والمتر والشاكوش وبكرة التفلون، بما يمكن المتدربين من تنفيذ أعمال الصيانة البسيطة بكفاءة.

وأشاد اللواء هشام أبو النصر بجهود شركة المياه في تدريب الفنيين داخل الورش التعليمية، مثمنًا دعم اليونيسف للمبادرة التي تتماشى مع توجه الدولة نحو تمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.

ووجه المحافظ الشكر لمديرية الصحة والشركاء التنفيذيين في تنفيذ المشروع، مشيراً إلى أن هذه التجربة تمثل خطوة مهمة نحو بناء كوادر فنية واعية وقادرة على تقديم خدمات صيانة سلسلة داخل منشآت المحافظة.

وخلال الفعاليات، فتح المحافظ حوارًا مع المتدربين وحثهم على الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية أثناء العمل، مؤكداً استمرار دعم المحافظة للمبادرات التي تستهدف تمكين الشباب في مختلف المجالات.