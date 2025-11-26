قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

بيطري أسيوط يواصل حملاته للسيطرة الآمنة على الكلاب الضالة

بيطري أسيوط يواصل حملاته للسيطرة الآمنة على الكلاب الضالة
بيطري أسيوط يواصل حملاته للسيطرة الآمنة على الكلاب الضالة
إيهاب عمر

واصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة أسيوط، حملاتها الميدانية الموسعة للتعامل مع الكلاب الضالة، وذلك ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى الحد من المخاطر الصحية وتعزيز مبادئ الرفق بالحيوان.

جمع الكلاب غير المملوكة ونقلها إلى مراكز إيواء

وقال الدكتور جمال سيد أحمد، مدير عام مديرية الطب البيطري بأسيوط، إن الحملة شملت عددًا من المناطق الحيوية بالمحافظة، حيث نفّذت الفرق البيطرية المتخصصة أعمال جمع الكلاب غير المملوكة ونقلها إلى مراكز إيواء مجهزة، تمهيدًا لإخضاعها لبرنامج متكامل يشمل التطعيم، والترقيم، والتعقيم الجراحي، بما يضمن السيطرة العلمية والآمنة على أعدادها.

يقلل المخاطر الصحية

وأشار إلى أنه بعد استكمال الإجراءات الصحية، تُعاد الكلاب إلى بيئتها الطبيعية في حالة مستقرة، بما يقلل المخاطر الصحية دون الإضرار بالحيوانات.

وأكد مدير عام الطب البيطري بأسيوط أن الحملة تُنفذ وفقًا لأرقى المعايير البيطرية والإنسانية، لافتًا إلى أن تعاون المواطنين وتفهمهم لأهمية هذه الجهود كان له دور بارز في نجاحها وتحقيق أهدافها.

تأتي هذه المبادرة ضمن رؤية شاملة تتبناها محافظة أسيوط لبناء نموذج حضاري في التعامل مع الحيوانات، يوازن بين متطلبات السلامة العامة ومبادئ الرحمة، ويعزز الوعي المجتمعي بأهمية حماية البيئة وصحة الإنسان.

مديرية الطب البيطري أسيوط الكلاب الضالة المخاطر الصحية الفرق البيطرية جمع الكلاب مراكز إيواء التعقيم الجراحي التطعيم

