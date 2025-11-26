قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسيوط.. ورشة عمل لإعداد الدليل التدريبي لحماية الأطفال

ورشة عمل لإعداد الدليل التدريبي لحماية الأطفال لرفع قدرات العاملين باللجان العامة بأسيوط
ورشة عمل لإعداد الدليل التدريبي لحماية الأطفال لرفع قدرات العاملين باللجان العامة بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على تقديم كافة أشكال الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ برامج التدريب وورش العمل التي تهدف إلى رفع قدرات العاملين بالقطاعات المختلفة، ومن بينها وحدات حماية الطفل العامة والفرعية، لتمكينهم من التعامل مع الحالات المختلفة وتقديم أفضل الخدمات للمجتمع، لا سيما في القرى والنجوع، مع التركيز على حماية الأطفال والمرأة والحفاظ على حقوقهم وفق القانون، وبما يتوافق مع الإمكانات المتاحة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقًا لرؤية مصر 2030.

حماية الأطفال من كافة أشكال العنف والخطر

وأشار محافظ أسيوط إلى الدور الحيوي الذي يقوم به المجلس القومي للطفولة والأمومة، برئاسة الدكتورة سحر السنباطي، في حماية الأطفال من كافة أشكال العنف والخطر، وتقديم الخدمات بشكل لائق، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الأطفال المعرضين للخطر وتحقيق أثر حقيقي على أرض الواقع وتنمية المجتمعات المحلية.

وأوضح اللواء هشام أبو النصر أن الوحدة العامة لحماية الطفل، برئاسة ولاء مسعود، مدير الوحدة، شاركت في تدريب ممثلي وحدات الحماية العامة للطفل على مستوى أقاليم شمال ووسط وجنوب الصعيد، حول الدليل التدريبي الموحد لحماية الأطفال، والذي نظمه المجلس القومي للطفولة والأمومة في قاعة مركز تدريب النيل التابع لمديرية الصحة بأسيوط، وشهد التدريب مشاركة حسني رجب الطويل، مشرف فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة بأسيوط، وأعضاء وحدات الحماية العامة بمحافظات أسيوط وسوهاج والمنيا وقنا والأقصر وأسوان، بالإضافة إلى مقرري فروع المجلس القومي للطفولة والأمومة بالمحافظات.

وحضر التدريبات فريق عمل من المجلس القومي للأمومة والطفولة، بإشراف الفريق الاستشاري المكلف بإعداد الدليل التدريبي الموحد، إلى جانب دكتور سمير أبو ريا، مدير البرنامج واستشاري المجلس القومي للأمومة والطفولة.

وأضاف المحافظ أن التدريب استمر على مدار 4 أيام متتالية، بهدف رفع مهارات وقدرات العاملين في مجال حماية الطفل، وتعزيز توافقهم على المعايير والمفاهيم الأساسية، ومنهجيات التنفيذ وآليات التدخل المهنية، بما يسهم في توحيد المفاهيم والإجراءات وتعزيز آليات التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية. 

وأوضح أن هناك خططًا لتنظيم تدريبات إضافية بنفس المدة خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 3 ديسمبر الجاري للعاملين في لجان الحماية الفرعية بالمحافظة، يليها ورشتان إضافيتان خلال الفترة من 13 إلى 16 ديسمبر القادم، ضمن خطة برنامج المبادرة الوطنية لتمكين الطفل "بكرة بينا" والتي سيتم تطبيقها في أربع محافظات من بينهم أسيوط.

