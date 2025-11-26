رئيس الوزراء والوزير الأول للجزائر يشهدان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع عدد من وثائق التعاون بين مصر والجزائر بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووقع الجانبان مذكرة تفاهم في مجال حماية المستهلك كما تم توقيع بروتوكول تعاون في مجال الخدمة العام والإصلاح الإداري.

3 وثائق تعاون بين البلدين

كما تم توقيع 3 وثائق تعاون بين البلدين في البرنامج التنفيذي في الثقافة وأخرى في مجال الاوبرا و بروتوكول تعاون في مجال المتاحف القومية.

وجرى توقيع بروتوكول تعاون في المجال الفني ومجال التدريب المهني ، كما تم مذكرة تفاهم للمشاركة في المعارض والمؤتمرات ؛ كما وقع البلدين البرنامج التنفيذي لتعاون في مجال التضامن الاجتماعي والشؤون الاجتماعية.

ووقع البلدان بروتوكول تعاون في المجال المالي بين البلدين كما وقع الطرفان مذكرة التعاون المتبادل في مجال التنمية المحلية بين البلدين.

ووقع البلدان أيضا مذكرة تعاون في مجال تحول الطاقة الجديدة و المتجددة، كما وقع برنامجين تنفيذيين في مجال الشباب والرياضة لتعاون الرياضي .

وجرى توقيع مذكرتين تفاهم بين في مجال التعليم العالي والازهر كما تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال التنمية العمرانية وتوقيع مذكرة تفاهم في مجال البحوث الزراعية .

ووقع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ونظيره الجزائري علي محضر اجتماع اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة.