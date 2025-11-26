وزير الإعلام اليمني يطالب لبنان بغلق وطرد القنوات التابعة للحوثيين

طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، لبنان بطرد وسائل الإعلام المؤيدة لمليشيا عبد الملك الحوثي المدعومة والممولة من إيران من الأراضي اللبنانية، خاصة قناة المسيرة.

وأكد الإرياني - خلال كلمة له باجتماع الدورة (55) لمجلس وزراء الإعلام العرب، المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن وجود وسائل الإعلام مدعومة من إيران تؤيد مليشيات الحوثي وتهاجم الحكومة اليمنية من داخل لبنان يقوض جهود الوحدة بين الدول العربية.

وقال الوزير اليمني، إن اليمن معني بتوحيد الجهود العربية في وجود إعلام عربي يعبر تطلعات شعوب الأمة، مشددا على ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بطرد وسائل الإعلام الداعمة لجماعة الحوثي من قنوات ومنصات وغيرها، تلك المليشيا التي ساهمت في تدمير اليمن وتعطيل حركة التجارة العالمية في البحر الأحمر بما تقوم به من أعمال إرهابية.