غياب 12 لاعبا.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام فريق شبيبة القبائل الجزائري، اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في لقاء ينتظره عشّاق الكرة العربية والإفريقية، حيث يأتي الأهلي في المجموعة الثانية التي تضم كلاً من: شبيبة القبائل الجزائري، الجيش الملكي المغربي، يانج أفريكانز التنزاني.

مباراة نارية بين الأهلي وشبيبة القبائل في دوري الأبطال

تشكّل مواجهة اليوم، اختبارًا مهمًا لبداية مشوار المارد الأحمر في البطولة، خاصة أمام فريق جزائري يُعرف بقوته البدنية وحضور جماهيره الكبير.

ويتطلع المارد الأحمر بقيادة المدير الفني الدنماركي ييس توروب، خلال لقاءه الأول في مرحلة المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، لتحقيق الفوز والثلاث نقاط أمام شبيبة القبائل، في حملته لاستعادة لقب الأميرة السمراء المفضل لدى جماهيره بعدما فقده النسخة الماضية، حيث ودع البطولة في دور نصف النهائي على يد فريق صن داونز الجنوب إفريقي.

ويتسلح الأهلي بعاملي الأرض والجمهور من أجل الفوز على الفريق الجزائري، بالإضافة إلى كتيبته المدججة بالنجوم، على رأسهم زيزو ومروان عطية، إضافة إلى عودة الثنائي إمام عاشور وتريزيجيه من الإصابة.

على الجانب الأخر، شبيبة القبائل لن يكون خصما سهلا أمام الأهلي، حيث إن العملاق الجزائري من الفرق العريقة في القارة السمراء، ويسعى إلى الخروج بنتيجة إيجابية أمام المارد الأحمر.

إصابات جديدة تضرب الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل

طالت الإصابات المختلفة عددا من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل مواجهة شبيبة القبائل الجزائري، حيث توجد 5 إصابات جديدة في الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل، أبرزهم حسين الشحات، وتشمل قائمة اللاعبين المصابين الغائبين عن المارد الأحمر ضد بطل الجزائر، كلا من:

ـ حسين الشحات (إصابة)

ـ محمد شكري (إصابة)

ـ أحمد عبد القادر (إصابة)

ـ محمد عبدالله (إصابة)

وبعيدا عن الإصابات، يغيب عدد كبير أيضا عن الأهلي أمام شبيبة القبائل، وهم:

ـ نيتس جراديشار(إيقاف)

ـ حمزة علاء (عدم قيد أفريقي)

ـ مصطفى العش (استبعاد فني)

ـ أحمد عابدين (استبعاد فني)

ـ محمد زعلوك (استبعاد فني)

ـ محمد رأفت (استبعاد فني)

ـ محمد هيثم (استبعاد فني)

ـ أشرف داري (استبعاد فني).

الأهلي يستعيد 3 لاعبين في مباراة شبيبة القبائل

يستعيد النادي الأهلي، ثلاثي الفريق الأول أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه وإمام عاشور، حيث أصبح تريزيجيه وزيزو جاهزان بنسبة 100%، والمفاجأة كانت في جاهزية إمام عاشور، واستعداده لخوض المباراة إذا رأى ييس توروب ذلك، خاصة أن إمام غائب من 70 يوما.

وأكد مصدر بالنادي الأهلي، أن إمام عاشور جاهز بدنيًا، أما من الناحية الفنية سيحتاج بعض الوقت للعودة لمستواه المعروف قبل المرض، مشيرا الى أنه تدرب 5 تدريبات فقط، لكنه سيكون موجود تحت أمر ييس توروب حسب الحاجة له.

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل والقنوات الناقلة

تقام مباراة الأهلي وشبيبة القبائل مباشرةً، عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

وسيتم نقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل اليوم عبر قناة beIN Sports HD 5 الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال إفريقيا، كما يمكن مشاهدة الأهلي بث مباشر مجانًا عن طريق قناة أون سبورت الأرضية.

واسندت قنواتbein sports مهمة التعليق على مباراة الأهلي وشبيبة القبائل إلى المعلق الرياضي خليل البلوشي.

التشكيل المتوقع للمارد الأحمر

استقر المدير الفني لفريق النادي الأهلي ييس توروب، على ملامح تشكيل الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري، وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

ـ حراسة المرمى.. محمد الشناوي.

ـ خط الدفاع.. محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - أحمد نبيل كوكا.

ـ خط الوسط.. أليو ديانج - مروان عطية ـ بن رمضان .

ـ الهجوم.. زيزو - أشرف بن شرقي - طاهر محمد طاهر.