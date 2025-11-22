قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حبس عصابة سلطان الأعرج للتسول في القاهرة والجيزة
وزير الإسكان يفتتح المؤتمر والمعرض الدولي للمياه والبنية التحتية (IWWI 2025)
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء كانت ومازالت ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي الديني
إطلاق مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بالعاصمة الإدارية بمشاركة واسعة من شركاء التنمية
في 23 يومًا فقط| 360 مليون جنيه غسيل و200 ألف قرص مخدر.. الداخلية تطهر بؤر الجريمة
كيفية معرفة مكان لجنة التصويت بانتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية
أحمد شوبير يوضح تفاصيل إصابة حارس الأهلي محمد الشناوي
تقرير يكشف: حماس جمعت معلومات حساسة عن دبابات إسرائيلية ونجحت في تعطيلها قبل 7 أكتوبر
بعد استخدامه بجريمة المنشار الكهربائي.. تعرف على مخاطر الذكاء الاصطناعي للمراهقين
أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م.. وطريقة الاستعلام عن النتيجة
محضر ضد شقيقها.. شيرين عبد الوهاب تستغيث مجددا من أقرب الناس لها| التفاصيل الكاملة
قولت لك .. زوجة إمام عاشور توجّه رسالة له بعد تألقه أمام شبيه القبائل الجزائري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

غياب 12 لاعبا.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل والقنوات الناقلة

الأهلي
الأهلي
خالد يوسف

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام فريق شبيبة القبائل الجزائري، اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في لقاء ينتظره عشّاق الكرة العربية والإفريقية، حيث يأتي الأهلي في المجموعة الثانية التي تضم كلاً من: شبيبة القبائل الجزائري، الجيش الملكي المغربي، يانج أفريكانز التنزاني.

مباراة نارية بين الأهلي وشبيبة القبائل في دوري الأبطال

تشكّل مواجهة اليوم، اختبارًا مهمًا لبداية مشوار المارد الأحمر في البطولة، خاصة أمام فريق جزائري يُعرف بقوته البدنية وحضور جماهيره الكبير.

ويتطلع المارد الأحمر بقيادة المدير الفني الدنماركي ييس توروب، خلال لقاءه الأول في مرحلة المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، لتحقيق الفوز والثلاث نقاط أمام شبيبة القبائل، في حملته لاستعادة لقب الأميرة السمراء المفضل لدى جماهيره بعدما فقده النسخة الماضية، حيث ودع البطولة في دور نصف النهائي على يد فريق صن داونز الجنوب إفريقي.

ويتسلح الأهلي بعاملي الأرض والجمهور من أجل الفوز على الفريق الجزائري، بالإضافة إلى كتيبته المدججة بالنجوم، على رأسهم زيزو ومروان عطية، إضافة إلى عودة الثنائي إمام عاشور وتريزيجيه من الإصابة.

على الجانب الأخر، شبيبة القبائل لن يكون خصما سهلا أمام الأهلي، حيث إن العملاق الجزائري من الفرق العريقة في القارة السمراء، ويسعى إلى الخروج بنتيجة إيجابية أمام المارد الأحمر.

إصابات جديدة تضرب الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل

طالت الإصابات المختلفة عددا من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل مواجهة شبيبة القبائل الجزائري، حيث توجد 5 إصابات جديدة في الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل، أبرزهم حسين الشحات، وتشمل قائمة اللاعبين المصابين الغائبين عن المارد الأحمر ضد بطل الجزائر، كلا من:

ـ حسين الشحات (إصابة)

ـ محمد شكري (إصابة)

ـ أحمد عبد القادر (إصابة)

ـ محمد عبدالله (إصابة)

وبعيدا عن الإصابات، يغيب عدد كبير أيضا عن الأهلي أمام شبيبة القبائل، وهم: 

ـ نيتس جراديشار(إيقاف) 

ـ حمزة علاء (عدم قيد أفريقي)

ـ مصطفى العش (استبعاد فني)

ـ أحمد عابدين (استبعاد فني) 

ـ محمد زعلوك (استبعاد فني)

ـ محمد رأفت (استبعاد فني)

ـ محمد هيثم (استبعاد فني) 

ـ أشرف داري (استبعاد فني).

الأهلي يستعيد 3 لاعبين في مباراة شبيبة القبائل

يستعيد النادي الأهلي، ثلاثي الفريق الأول أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه وإمام عاشور، حيث أصبح تريزيجيه وزيزو جاهزان بنسبة 100%، والمفاجأة كانت في جاهزية إمام عاشور، واستعداده لخوض المباراة إذا رأى ييس توروب ذلك، خاصة أن إمام غائب من 70 يوما.

وأكد مصدر بالنادي الأهلي، أن إمام عاشور جاهز بدنيًا، أما من الناحية الفنية سيحتاج بعض الوقت للعودة لمستواه المعروف قبل المرض، مشيرا الى أنه تدرب 5 تدريبات فقط، لكنه سيكون موجود تحت أمر ييس توروب حسب الحاجة له.

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل والقنوات الناقلة 

تقام مباراة الأهلي وشبيبة القبائل مباشرةً، عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

وسيتم نقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل اليوم عبر قناة beIN Sports HD 5 الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال إفريقيا، كما يمكن مشاهدة الأهلي بث مباشر مجانًا عن طريق قناة أون سبورت الأرضية.

واسندت قنواتbein sports  مهمة التعليق على مباراة الأهلي وشبيبة القبائل إلى المعلق الرياضي خليل البلوشي.

التشكيل المتوقع للمارد الأحمر

استقر المدير الفني لفريق النادي الأهلي ييس توروب، على ملامح تشكيل الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري، وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

ـ حراسة المرمى.. محمد الشناوي.

ـ خط الدفاع.. محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - أحمد نبيل كوكا.

ـ خط الوسط.. أليو ديانج - مروان عطية ـ بن رمضان .

ـ الهجوم.. زيزو - أشرف بن شرقي - طاهر محمد طاهر.

غياب 12 لاعبا مباراة الأهلي وشبيبة القبائل دوري أبطال إفريقيا النادي الأهلي شبيبة القبائل الجزائري الجيش الملكي المغربي يانج أفريكانز التنزاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

مرتضى منصور

هشام نصر يكشف علاقة مرتضى منصور وآخرين بشأن سحب أرض الزمالك

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

عمرو أديب

عمرو أديب ينتقد فكرة تخصيص أرض بديلة للزمالك

ترشيحاتنا

بيراميدز

بعد حبس رمضان صبحي.. موعد مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد النيجيري في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

الأهلي

غياب 12 لاعبا.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل والقنوات الناقلة

صورة أرشيفية

رئيس مدينة طنطا: غرس 125 شجرة مثمرة وزينة بعدد من القرى ضمن حملات التجميل

بالصور

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي

فيديو

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

المزيد