موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري في دوري أبطال إفريقيا

إسلام مقلد

قبل انطلاق دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بأيام قليلة، تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية نحو استاد القاهرة الدولي، حيث يستعد الأهلي لاستضافة شبيبة القبائل الجزائري في السادسة من مساء السبت المقبل، في مواجهة تمنح المدرب الدنماركي ييس توروب في اختبار أفريقي مع الفريق الأحمر.

رفع المستوى الفني بالأهلي

ورغم تركيز الجماهير على موعد المباراة وأجوائها، إلا أن المشهد داخل القلعة الحمراء يشهد حالة حراك مكثفة يقودها توروب، الذي بدأ تنفيذ خطة جديدة تختلف كليًا عن الأساليب المعتادة، بهدف رفع المستوى الفني وتصحيح الأخطاء قبل انطلاق المشوار القاري.

تواصل توروب مع اللاعبين

ومنذ توليه المسؤولية، اعتمد توروب على أسلوب تواصل مباشر مع اللاعبين بشكل يومي، لكنه اختار صيغة مبتكرة تعتمد على جلسات فردية وأخرى جماعية صغيرة يضم كل منها ما بين 5 و10 لاعبين.

عرض فيديوهات

ويعرض المدرب خلال هذه الجلسات فيديوهات خاصة بكل لاعب، تشمل لقطات من المباريات والتدريبات، مع توضيح دقيق لنقاط القوة وجوانب القصور، قائلًا بوضوح: "النقطة دي ممتاز فيها، لكن هنا محتاج تشتغل أكتر".

وتستهدف هذه الجلسات تحديد الدور التكتيكي بوضوح لكل لاعب، وتثبيت نقاط القوة التي يجب البناء عليها، إلى جانب معالجة السلبيات قبل الدخول في سلسلة المواجهات الأفريقية الصعبة.

ويبدأ الأهلي ضربة البداية في مجموعة تضم شبيبة القبائل الجزائري والجيش الملكي المغربي ويانج أفريكانز التنزاني، وسط توقعات بصعوبة المنافسة.

وبعد مواجهة السبت، يتجه الفريق إلى المغرب لخوض الجولة الثانية أمام الجيش الملكي، في مباراة قد ترسم ملامح المنافسة مبكرًا داخل المجموعة.

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

