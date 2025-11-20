كارثي وإهانة.. شريف إكرامي يعلق على تصريح يحيى أبو الفتوح بشأن الأهلي

علق شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز، على تصريح مسيء لـ يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي.

وكتب شريف إكرامي عبر حسابه على إكس: "‏الموضوع مش أهلي وزمالك ولا هزار ولا تعصب رياضي، ‏لما مسؤول في منصب كبير يقول إن التعليم البايظ خرّج أهلاوية كتير ‏ده مش رأي، ‏ده تصنيف وإهانة لشريحة ضخمة من الناس".

وتابع: "‏الناس بتتقاس بعقلها وأخلاقها، بقيمها وشغلها ‏مش بألوان تشجيعها.. ‏التصريح ده كارثي ويستوجب اعتذار واضح وصريح مش تبرير..

‏المناصب الكبيرة محتاجة كلام كبير مش انتماءات صغيرة".

وكلفت إدارة النادي الأهلي محمد عثمان المستشار القانوني، بتقديم شكاوى عاجلة إلى كلٍ من أحمد كجوك، وزير المالية، ومحمد عبد اللطيف وزير التعليم، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي؛ حيال تصريحات يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي والتي تضمنت تجاوزات في حق النادي وجماهيره ومؤسسات الدولة.



وقال الأهلي أن الإدارة خصت الشكاوي وزارة المالية بصفتها المالكة للبنك الأهلي، ومحافظ البنك المركزي الجهة الرقابية عليه. ومحمد عبد اللطيف بعدما أشار أبو الفتوح في تصريحاته إلى أن التعليم في مصر «بايظ علشان كدة نتج عنه أهلاوية كتير. والبنوك ناجحة لأن كل قياداتها زملكاوية»، والدكتور أشرف صبحي بمسئولياته عن المؤسسات الرياضية والشباب المصري الذي بات يتلقى تعليمًا، يراه نائب رئيس البنك الأهلي «بايظ».

كما كلف النادي المستشار القانوني بتقديم بلاغ إلى المستشار النائب العام بهذا الخصوص.. جاءت هذه الشكاوى للحفاظ على حقوق الأهلي وجماهيره.

وحتى لا تكرر مثل هذه التصرفات التي تثير الفتن بين أبناء الشعب، في الوقت الذي تحتاج فيه بلادنا إلى التكاتف ووحدة الصف لمواجهة كل التحديات.