قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أندية الدوري الإنجليزي تعتمد قانونين ماليين جديدين وتعارض مقترح حد الإنفاق
في أكثر من 14 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن عدد ضخم من الوظائف
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قرعة الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026 كاملة

قرعة ملحق المونديال
قرعة ملحق المونديال
يسري غازي

أجريت اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في مدينة زيورخ السويسرية قرعة الملحق العالمي لكأس العالم 2026 لتحديد مواجهات نصف النهائي والمسار المؤدي إلى مونديال 2026.

ومن المقرر أن تقام مباريات الملحق العالمي لـ بطولة كاس العالم 2026 المزمع إقامتها فى أمريكا وكندا والمكسيك خلال شهر مارس المقبل بالمكسيك.

وأسفرت قرعة الملحق العالمي لـ بطولة كأس العالم 2026 عن التالي: 
 

المسار الأول:

إيطاليا vs آيرلندا الشمالية
ويلز vs البوسنة

الفائزان يلتقيان في نهائي من مباراة واحدة

المسار الثاني:

أوكرانيا vs السويد
بولندا vs ألبانيا

الفائزان يلتقيان في نهائي من مباراة واحدة

المسار الثالث:

تركيا vs رومانيا
سلوفاكيا vs كوسوفو

الفائزان يلتقيان في نهائي من مباراة واحدة

المسار الرابع:

الدنمارك vs مقدونيا
التشيك vs آيرلندا

الفائزان يلتقيان في نهائي من مباراة واحدة

يتأهل بطل كل مسار إلى نهائيات كأس العالم 2026


الكونغو الديمقراطية ستواجه الفائز من جاميكا و كاليدونيا الجديدة

العراق ستواجه الفائز من بوليفيا وسورينام

تُقام مباريات الملحق خلال الفترة من 23 إلى 31 مارس

نظام الملحق العالمي 

المنتخبان المتأهلان إلى نهائي الملحق العالمي:

العراق

الكونغو الديمقراطية

المنتخبات المتأهلة إلى نصف نهائي الملحق العالمي بـ كأس العالم:

بوليفيا

كاليدونيا الجديدة

جامايكا 

سورينام

وازداد عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 المقرر غقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك لتصبح 48 فريقًا بدلًا من 32 فريقًا، ومعها تغير نظام الملحق العالمي وبات بمشاركة 6 منتخبات للمرة الأولى في التاريخ، ليتأهل منتخبان بدلًا من منتخب وحيد نهائيات المونديال.

موعد قرعة المحلق العالمي بـ كأس العالم 
ومن المقرر أن تنطلق مراسم القرعة في تمام الساعة الثانية مساء بتوقيت القاهرة على أن يليها مراسم قرعة الملحق الأوروبي.

القنوات الناقلة لقرعة الملحق العالمي لكأس العالم 2026
من المقرر أن تنقل مراسم قرعة الملحق العالمي لكأس العالم 2026 مجانًا عبر قناة بي إن سبورتس، والتي خصصت قناة beIN Sports NEWS HD المفتوحة.

وسيكون البث المباشر للقرعة متاحًا بصورة مجانية عبر حسابات بي إن سبورتس على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك عبر منصة FIFA +.

نظام الملحق العالمي لكأس العالم 2026
سيشهد الملحق العالمي لـ كأس العالم 2026 مشاركة 6 منتخبات للمرة الأولى في التاريخ، ويُقام بنظام خروج المغلوب على دورين.

سيتم إعفاء المنتخبين الأعلى تصنيفًا عالميًا من الدور الأول، وينتقلان مباشرةً إلى مباراة الدور الثاني وهي مباراة التأهل.

نظام تصفيات كأس العالم 2026
الدور الأول تلعب فيه الفرق الأربعة المتبقية (من المصنفين الأدنى) مباراتي نصف نهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، ويتأهل الفائزان لمواجهة المنتخبان الآخران في النهائي، ليتأهل في النهاية منتخبان إلى كأس العالم 2026.

كأس العالم المونديال ملحق المونديال الفيفا منتخب العراق منتخب الكونغو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ترشيحاتنا

اطلاق قوافل الخير بالإسكندرية

الإسكندرية تطلق قافلة الخير للأسر الأكثر احتياجًا

ارشيفيه

إصابة 3 أشخاص من عائلة واحدة في حادث تصادم بالدقهلية

تحصين مواشى

الدقهلية: تحصين 230 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

فيديو

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد