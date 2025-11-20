«رجال يد الأهلي» يواجه الجزيرة في الدوري‎ ‎

يلتقي الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي اليوم الخميس، مع نظيره فريق الجزيرة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن ‏منافسات بطولة الدوري‎.‎



من المقرر أن تقام المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ويسعي الجهاز ‏الفني واللاعبين الى تقديم عرض قوي، والفوز باللقاء‎.‎



وعقد ديفيد ديفيز، المدير الفني للفريق جلسة فنية مع اللاعبين خلال المران الختامي أمس لمراجعة العديد من الجوانب المتعلقة ‏بخطة اللعب بعد دراسة نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس‎.‎



كان فريق رجال يد الأهلي قد توج مؤخرا ببطولة السوبر المصري على حساب فريق سموحة، في المباراة النهائية التي أقيمت ‏بمدينة العين بالإمارات ليحصد اللقب للمرة الثالثة على التوالي.‏