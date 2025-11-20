«رجال يد الأهلي» يواجه الجزيرة في الدوري‎ ‎

يلتقي الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي اليوم الخميس، مع نظيره فريق الجزيرة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري.
من المقرر أن تقام المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ويسعي الجهاز الفني واللاعبين الى تقديم عرض قوي، والفوز باللقاء.
وعقد ديفيد ديفيز، المدير الفني للفريق جلسة فنية مع اللاعبين خلال المران الختامي أمس لمراجعة العديد من الجوانب المتعلقة بخطة اللعب بعد دراسة نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس.
كان فريق رجال يد الأهلي قد توج مؤخرا ببطولة السوبر المصري على حساب فريق سموحة، في المباراة النهائية التي أقيمت بمدينة العين بالإمارات ليحصد اللقب للمرة الثالثة على التوالي.