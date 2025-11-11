موعد مباراتي الأهلي أمام شبيبة القبائل والجيش الملكي في أفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن مواعيد مباراتي الأهلي في الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، أمام فريقي شبيبة القبائل الجزائري والجيش الملكي المغربي.

الجولة الأولى | الأهلي × شبيبة القبائل

تُقام المباراة يوم السبت 22 نوفمبر الجاري في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي.

الجولة الثانية | الجيش الملكي × الأهلي

ويحل الأهلي ضيفًا على الجيش الملكي المغربي يوم الجمعة 28 نوفمبر الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة.

وكان الأهلي قد توّج مؤخرًا بلقب كأس السوبر المصري بعد فوزه على الزمالك بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي يوم الأحد الماضي.