وضعت في ثلاجة الموتي بالخطأ.. ماساة فتاة أصيبت في حادث الطريق الصحراوي

ناشد والد الفتاة فرحة رضا، ابنة قرية ساقية أبو شعره بمركز اشمون في محافظة المنوفية، والمصابة في حادث تصادم سيارة ميكروباص علي الطريق الصحراوي أثناء توجهها الي عملها بصحبة أبناء قريتها الذي راح 5 منهم ضحايا في الحادث، بسرعة علاجها.

وقال الاب، ان نجلته فرحة خرجت للعمل ضمن شباب القرية في احد محطات تصدير البرتقال بوادي النطرون بمحافظة البحيرة حيث تعودت بحثا عن لقمة العيش.

وتابع الاب، انه تلقي خبر وفاة نجلته في الحادث وعند ذهابه الي مستشفى وادي النطرون وجدها في حالة صدمة عصبية.

وأوضح الاب انه تم وضع نجلته داخل ثلاجة الموتي ظنا منهم انها توفت في الحادث ومع توالي صرخاتها خرجت نجلته في صدمة عصبية كبيرة.

وأوضح الاب، ان نجلته اصيبت بصدمة عصبية كبيرة حتي الان من هول الموقف وتحتاج للعرض علي طبيب نفسي واشاعات علي جميع انحاء جسدها لانه تم نقلها من ثلاجة الموت الي المنزل مباشرة دون الكشف عليها او تلقي العلاج..

واكد الاب ان حالتهم المادية لا تسمح بذلك حيث خرجت فرحة لمساعدته في أعباء المعيشة.

كما دعا اهالي قرية ساقية أبو شعره الي مساعده بنت قريتهم لعلاجها حيث تم تداول منشور علي موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك لعلاجها وجاء المنشور "بغض النظر عن مين غلطان ومين مقصر، بنتنا محتاجة وقفة جدعنة.. وهنعمل تجمع بعد صلاة الجمعة في مسجد الجمعية الشرعية ومسجد سيدي علي، علشان نجمع أي مساهمة تساعد في علاجها وتحويلها لطبيب أمراض نفسية".

وكان حادث الطريق الصحراوي قد اودي بحياة 5 اشخاص من أبناء مركز اشمون اثناء توجههم للعمل باحدي محطات تصدير البرتقال بمحافظة البحيرة.