خالد الغندور يكشف موقف الزمالك تجاه زيزو

كشف الإعلامي خالد الغندور عن موقف الزمالك بشأن تصرف زيزو مع هشام نصر نائب رئيس الزمالك مع مراسم الاحتفالات

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :٠ نادي الزمالك يتقدم بشكوي رسمية للجنة الإنضباط في الإتحاد المصري لكرة القدم ضد احمد السيد زيزو بسبب تصرفه المخالف للبروتوكولات و استند الزمالك علي المادة رقم ٦ من لائحة الانضباط ".



أرسلت اليوم الثلاثاء إدارة نادي الزمالك شكوى رسمية للجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، ضد أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي.



يأتي ذلك بسبب التصرف الذي صدر من اللاعب أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي أثناء مراسم التتويج عقب نهائي كأس السوبر المحلي، وعدم مصافحته للمهندس هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأبيض في السوبر.



واستندت إدارة نادي الزمالك في شكواها ضد زيزو على لائحة لجنة الانضباط التي تؤكد على اللاعبين أهمية الاحترام والالتزام بالمعايير الموضوعة والروح الرياضية.

وتنص المادة 6/6 من لائحة الانضباط والأخلاق الصادرة من لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، التي يستند إليها نادي الزمالك في شكواه ضد أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي على فرض عقوبات على من يتعرض بالإساءة إلى الاتحاد أو المجلس أو اللجنة أو الجهة المنظمة أو المسوؤلين أو عناصر اللعبة.