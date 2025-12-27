الدفاع السورية : اعتقال 12 شخصاً بينهم ضباط مرتبطون بالنظام السابق



أفادت إدارة الإعلام بوزارة الدفاع السوية باعتقال 12 شخصاً بينهم عناصر وضباط مرتبطون بالنظام السابق عند الحدود مع لبنان.



وقالت وزارة الدفاع السورية في بيان مقتضب لها : سيجري تسليم الأشخاص المقبوض عليهم إلى الجهات المختصة.

ومنذ قليل ؛ أعلنت قناة الإخبارية السورية قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار من نقطة تل الأحمر الغربي باتجاه تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة .

وشهدت سوريا بالأمس حادث تفجير مسجد الإمام على بن أبي طالب في حي وادي الذهب بحمص حيث نجم عنه مقتل وإصابة العشرات .

وأعلن مدير مديرية الإحالة والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة السورية الدكتور نجيب النعسان ارتفاع عدد الضحايا جراء الانفجار في مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بحمص إلى 8 أشخاص، و18 مصاباً، وذلك في حصيلة غير نهائية بحسب ماذكرت وكالة الأنباء السورية .

وكشف مصدر أمني سوري، بأن التحقيقات الأولية افادت بأن الانفجار في مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بحمص ناجم عن عبوات ناسفة مزروعة داخل المسجد بحسب ماذكرت وكالة الأنباء السورية.



فيما هرعت فرق الأمن والإسعاف إلى موقع الحادث لمعاينة الأضرار وتأمين المكان. وتشير التقارير الأولية إلى أن الانفجار وقع داخل صحن المسجد، ما أدى إلى حدوث أضرار مادية في المبنى.

وأفادت تقارير محلية آخري أن انتحاري فجر نفسه داخل مسجد الإمام علي بحمص، مع وقوع العديد من الإصابات والضحايا بين المصلين.