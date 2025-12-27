قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

صلاح حليمة: اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال مخالف للقانون الدولي

عبد الخالق صلاح

قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، إن خطوة إسرائيل بالاعتراف بإقليم أرض الصومال كدولة ذات سيادة تتعارض تمامًا مع القانون الدولي ومنظومة الأمم المتحدة، وتخالف مبدأ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.

وأضاف أن الاعتراف بهذا الإقليم يهدد استقرار وسلامة أرض الصومال، ويزعزع الأمن في منطقة البحر الأحمر والخليج عدن، التي تمثل ممرًا ملاحيًا دوليًا يجب أن يكون آمنًا ومستقرًا.

وأكد السفير حليمة، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "إكسترا نيوز"، أن التوجه الإسرائيلي نحو أرض الصومال يهدف إلى التواجد العسكري والأمني في مدخل البحر الأحمر وخليج عدن، بما قد يدعم تحركاتها في شمال البحر الأحمر ويشكل تهديدًا للأمن الإقليمي، خاصة فيما يتعلق بالتوترات مع إيران والحوثيين، وكذلك في ظل قضية الفلسطينيين وحقهم المشروع.

وأوضح أن التعامل الأحادي الجانب من قبل إسرائيل ورئيس إقليم أرض الصومال يمثل انتهاكًا صارخًا للقواعد المعمول بها في العلاقات الدولية.

وأضاف السفير أن المجتمع الدولي أعرب عن استنكاره الشديد ورفضه لهذه الخطوة، مع صدور بيانات من الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون الخليجي، ومن المتوقع صدور بيانات من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، نظرًا لما تمثله هذه الخطوة من تهديد للأمن والسلام في منطقة القرن الإفريقي.

