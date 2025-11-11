مدرب إسبانيا مصدوم من برشلونة بسبب يامال

أبدى لويس دي لافوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، استيائه من نادي برشلونة بسبب لاعب الفريق لامين يامال.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أعلن اليوم الثلاثاء استبعاد لامين يامال من قائمة الماتادور لمواجهتي جورجيا وتركيا، بعدما فوجئ بخضوع اللاعب لعملية جراحية باستخدام الترددات الراديوية صباح اليوم الثلاثاء، دون التنسيق من جانب برشلونة مع الاتحاد الإسباني أو الجهاز الفني للمنتخب.

صدم بين منتخب إسبانيا وبرشلونة

وقال دي لافوينتي في تصريحات صحفية: "أنا مذهول، لم أرَ شيئًا كهذا من قبل، ولا أعتقد أنه أمر طبيعي، الجميع مندهش. لا نعرف شيئًا، ولم نتلقى أي أخبار، ولا نملك أي معلومات عن أي تفاصيل، ثم فجأة، نُبلغ بما حدث".

وكان نادي برشلونة أبدى غضبه من الجهاز الفني للمنتخب الإسباني في وقت سابق، بسبب تعمد إرهاق لامين يامال وعدم إراحته في بعض المباريات التي تبدو سهلة.

ويعد لامين يامال، أبرز موهبة على الساحة الكروية العالمية في الوقت الحالي، لكن إصابة العانة تسببت في تراجع مستوى اللاعب في لفترة الأخيرة.