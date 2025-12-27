قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فلافيو يوجه رسالة لجمهور الزمالك عن شيكوبانزا..ويعلن عن بديله بالأهلي
الحكم على الإعلامية مها الصغير لاتهامها بسرقة لوحات فنية.. اليوم
تحذير طبي: مشروب شائع في كل بيت يرهق الكلى أكثر من الملح
صلاة قضاء الحاجة والدعاء المستجاب فيها.. طريقك لتفريج الكرب
سعر عيار 24 اليوم 27-12-2025
مادورو : أمريكا لن تنجح في سرقة موارد فنزويلا الطبيعية
فلافيو : نهائي بطولة الأمم الأفريقية سيكون بين مصر والسنغال
ألم ومعاناة..نادين الراسي: عندي ولدان كأنهما توفيا وهما على قيد الحياة
نيللي كريم تكشف لأول مرة عن دورها في فيلم «جنازة ولا جوازة»
محاولة إغتيال فاشلة لمسؤول سوري كبير .. ماذا حدث بمدينة الأتارب؟
والد الطفل محمد القلاجى يطمئن الجمهور على حالته الصحية.. ماذا حدث؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر عيار 24 اليوم 27-12-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استقر سعر أشهر أعيرة الذهب في بداية تداولات اليوم السبت الموافق 27-12-2025 دون تغيير.

سعر أشهر عيار ذهب اليوم

سعر أشهر أعيرة الذهب هو من عيار 21 الأكثر تداولا في محلات الصاغة.

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم

سجل آخر تحديث لـ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6 آلاف جنيه للبيع و 6025 جنيها للشراء.

ثبات الذهب 

ثبت سعر الأعيرة الذهبية في أول تعاملات أسبوعية محددة اليوم السبت الموافق 27-12-2025 دون تغيير.

استقرار المعدن الأصفر

بحسب تداولات اليوم والتي سجلت استقرارا بعد زيادة غير مسبوقة على مدار اليومين الماضيين.

سعر الذهب

الذهب يصعد

خلال اليومين الماضيين، سجل سعر جرام المعدن النفيس نموا بقيمة 250 جنيها في المتوسط معوضًا بذلك خسائره المحققة قبل شهر مضى.

زيادة جديدة

صعد سعر جرام الذهب مقدار 65 جنيها أمس في المتوسط مقارنة بما كان عليه الخميس الماضي.

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

وعلى مدار الأسبوع الجاري صعد سعر الذهب بقيمة تبلغ 250 جنيها معوضًا بذلك خسائره على مدار الأسابيع الماضية.

تذبذب أسبوعي

وخلال الأسابيع الأربع الماضية، فقد الذهب بقيمة تقدر نحو 600 جنيه في المتوسط على مستوى الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ آخر تحديث سجله سعر الذهب نحو 6 آلاف جنيه.

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6857 جنيها للبيع و 6885 جنيها للشراء.

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6 آلاف جنيه للبيع و 6025 جنيها للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو  5142 جنيها للبيع و 5164 جنيها للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4 آلاف جنيه للبيع و 4016 جنيها للشراء.

اسعار الذهب اليوم الخميس

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 48 ألف جنيه للبيع و 48.2 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

سجل أوقية الذهب نحو 4519 دولارا للبيع و 4520 دولارا للشراء.

أوقية الذهب

سعر الذهب في السوق العالمية

تراجعت أسعار الذهب قليلًا خلال 2025، لتلتقط أنفاسها بعد أن تجاوزت حاجز 4,500 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة، بينما قلصت الفضة والبلاتين بعض مكاسبهما عقب موجة صعود قياسية.

وانخفض الذهب الفوري بنسبة 0.2% إلى 4,479.38 دولار للأونصة، بعد أن سجل مستوى قياسيًا عند 4,525.18 دولار في وقت سابق.

كما انخفضت العقود الآجلة للذهب في أمريكا لشهر فبراير بنسبة 0.1% عند 4,502.8 دولار. 

الذهب يستقر قرب أعلى مستوى على الإطلاق بدعم من رهانات خفض الفائدة وإغلاق الحكومة الأمريكية

وقال المحلل الكبير في كيتكو ميتالز “جيم وايكوف”، إن سوق الذهب يشهد بعض عمليات جني الأرباح، وتماسكًا فنيًا؛ بعد المستويات القياسية، مضيفًا أن الذهب عادة ما يحقق أداءً جيدًا في بيئة أسعار فائدة منخفضة، ويزدهر في فترات عدم اليقين.

ويضيف إيكوف: "الهدف الصعودي التالي لسوق الذهب هو 4,600 دولار للأونصة وللفضة 75 دولارًا للأونصة بنهاية العام، والمؤشرات الفنية لا تزال إيجابية".

وعلى الصعيد السياسي، قال الرئيس دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه يريد من رئيس الفيدرالي القادم، أن يخفض أسعار الفائدة؛ إذا كانت الأسواق تؤدي بشكل جيد.

وخفض البنك المركزي في أمريكا، الفائدة، 3 مرات هذا العام، وفيما يتوقع المتعاملون خفضين إضافيين في 2026.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

إزاي تتفرج عليه.. ماتش المنتخب المصري اليوم الجمعة بالمجان وعلي قناة مفتوحة

مباراة مصر وجنوب افريقيا

اضبط ترددك.. قنوات مجانية لنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في الكان 2025

وزير الداخلية السعودي

أول إجراء من وزير الداخلية السعودي بعد حادث المسجد الحرام

المتهمين

عرض شقته للإيجار وقتلوه جواها .. جريمة مثيرة في مدينة نصر

الإيجار القديم

بعد واقعة محاولة طرد شقيق عبد الناصر.. موعد انتهاء عقود الإيجار القديم

منتخب مصر

ليست واحدة.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

البرنس

من المستشفى إلى الشارع| شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. وشهود يكشفون التفاصيل

منتخب مصر

كاف يفرض غرامة 5 آلاف دولار على منتخب مصر.. لهذا السبب

ترشيحاتنا

مروان عطية

مروان عطية يحتفل بفوز منتخب مصر على جنوب أفريقيا

فلافيو

فلافيو : الأهلي كان بيتي.. وأتمنى التواجد في مصر كمدرب

منتخب مصر

أبو زهرة: أداء رجولي وتأهل مستحق لـ منتخب مصر إلى دور الـ16

بالصور

تحذير طبي: مشروب شائع في كل بيت يرهق الكلى أكثر من الملح

تحذير طبي: مشروب شائع في كل بيت قد يرهق الكلى أكثر من الملح
تحذير طبي: مشروب شائع في كل بيت قد يرهق الكلى أكثر من الملح
تحذير طبي: مشروب شائع في كل بيت قد يرهق الكلى أكثر من الملح

برج السرطان حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025..تواصل بصدق مع من تحب

برج السرطان حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
برج السرطان حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
برج السرطان حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025

برج العذراء حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025.. لا تتردد في طلب المساعدة

برج العذراء حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
برج العذراء حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
برج العذراء حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025

برج القوس حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025.. راجع التفاصيل

برج القوس حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
برج القوس حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
برج القوس حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025

فيديو

البرنس

من المستشفى إلى الشارع| شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. وشهود يكشفون التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد