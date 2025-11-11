قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
19 مصابًا .. انتداب الأدلة الجنائية لفحص موقع حريق مصنع أكتوبر
رابطة الأندية فى ورطة .. بطولات الكاف تربك مسابقة الدوري | إيه الحكاية
وزير الثقافة يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب
72 ساعة .. خبير تحكيمي: هذا آخر موعد لتقديم شكوى زيزو ضد جماهير الزمالك
عباس شومان: الإسلام دين سلام.. ونرفض إساءة تأويل آيات القتال في القرآن لتشويه صورته
الرئيس السيسي يقدم التعازي للرئيس الكيني في ضحايا الانزلاق الأرضي
الزمالك يرسل شكواه لـ الانضباط ضد زيزو في أزمة منصة السوبر
الذهب يعاود الارتفاع.. وتوقع بالوصول لقمم سعرية جديدة
مسيرة حاشدة للجبهة الوطنية في الجيزة بقيادة أبو العينين لدعم مرشحي الحزب في انتخابات النواب..صور
وفاة الطاقم بالكامل.. شاهد لحظة سقوط طائرة شحن تركية عسكرية
أبو مازن: قريبون من صياغة دستور دولة فلسطين المؤقت
حب وحشود بالآلاف.. قناة تركية تسلط الضوء على الشعبية الجارفة لـ أبو العينين في الجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دخل النفق المظلم| الإسماعيلي في قبضة الفيفا بعد قرار إيقاف جديد

النادي الإسماعيلي
النادي الإسماعيلي
يسري غازي

دخل النادي الإسماعيلي النفق المظلم بعدما تلقى قرارا جديدا بموجبه يتم إيقاف قيد قلعة الدراويش بسبب شكوي البوليفي كارميلو على خلفية مستحقاته المالية.

إيقاف القيد فى النادي الإسماعيلي من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بسبب شكوي البوليفي كارميلو ليس الأول خلال العام الجاري فلقد سبقته شكاوي عديدة من لاعبين وأندية مختلفة.

 


إيقاف يناير في الإسماعيلي 

قرر في شهر يناير الماضي مجلس إدارة النادي الإسماعيلي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد "فيفا"، لحفظ حقوق النادي نتيجة الخطأ المرتكب من الاتحاد الدولي، حيث تم إيقاف القيد مرة أخرى في 8 يناير 2025، رغم قرار رفع الإيقاف مطلع العام الجاري.

وتأتي هذه الأزمة في وقت حرج للنادي، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة المدرب الجديد إلى تعزيز صفوف الفريق استعدادا للموسم المقبل، إلا أن قرار "فيفا" بإيقاف القيد يضع النادي في موقف صعب، خاصة مع الحاجة الماسة لتدعيم الفريق بعد موسم صعب شهد تراجعا في النتائج.
 


14 قضية ضد الإسماعيلي في الفيفا

تلقى في شهر يونيو الماضي النادي الإسماعيلي صدمة جديدة مع بداية فترة الانتقالات الصيفية استعدادا للموسم الكروي 2025–2026، حيث أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إيقاف قيد النادي لفترتين متتاليتين، تبدأ من الانتقالات الصيفية الجارية، بسبب تراكم الشكاوى المقدمة من لاعبين ومدربين سابقين ضد النادي.

وأرسل "فيفا" خطابا رسميا للنادي الإسماعيلي يخطره بقرار وقف القيد كعقوبة تأديبية نتيجة كثرة الشكاوى المقدمة ضد النادي من اللاعبين والمدربين السابقين، حيث تلقى الاتحاد الدولي لكرة القدم ما يقرب من 14 شكوى من لاعبين ومدربين أجانب ضد النادي الإسماعيلي، مما دفع "فيفا" لاتخاذ هذا الإجراء التأديبي الصارم.

وفي محاولة لحل الأزمة، تقدم النادي الإسماعيلي بتظلم إلى "فيفا" لرفع العقوبة، إلا أن الاتحاد الدولي رفض التظلم، مؤكدا أن العقوبة ستظل سارية حتى يتم تسوية كافة المستحقات المالية المتأخرة.
 


إيقاف قيد 3 فترات فى الإسماعيلي 

في شهر يوليو الماضي قال علي غيط نجم الإسماعيلي الأسبق إن خطاب إيقاف القيد للدراويش كان متواجدًا داخل النادي منذ شهر، وسيكون هناك عقوبة قوية على الإسماعيلي في حال تأخير السداد.

وقال في تصريحات مع الصقر أحمد حسن عبر برنامج "الكابتن"، المذاع على قناة DMC: "الخطاب القادم من فيفا بشأن الإيقاف كان في النادي منذ شهر، ولم يتم السداد، وتم إيقاف القيد 3 فترات على النادي".

وأكمل: "كان لدينا مهلة 15 يومًا، بعد ذلك يصبح القيد ثابت، ولك الحق في حل الأزمة لو سددت المستحقات خلال 15 يوما، وهناك أيضًا جواب يأتي للنادي بقبول الالتماس بترحيل العقوبة التأديبية لـ يناير ويفتح لك قيد استثنائي 15 يوما بشرط سداد مستحقات الـ 3 لاعيبه، بإجمالي 900 ألف دولار، ولكن ما حدث كان كارثي".

وأضاف: "المجلس يحتاج لـ مليون و 800 ألف دولار، هذا كل ما يحتاجه النادي بعيدًا عن مشكلة نادي النجوم، والتي لم يكن لها أي داعي من الأساس".

وتابع: "الإسماعيلية بها رجال أعمال على أعلى مستوى، ويستطيعون دعم النادي".

واستكمل: "لو لم يتم دفع المستحقات سيتم توقيع عقوبة أكبر بـ خصم 9 نقاط في الموسم الجديد، والعقوبة التالية ستكون هبوط الدراويش بشكل رسمي".

 


شكوي البرازيلي ضد الإسماعيلي 

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا إيقاف قيد النادي الإسماعيلي بعد شكوي اللاعب البوليفي كارميلو بسبب مستحقاته المالية.

وجاء إيقاف قيد النادي الإسماعيلي من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بسبب مستحقات لاعبه السابق كارميلو حيث صدر حكمًا نهائيًا علي أن يرفع إيقاف اليد بعد سداد المستحقات للاعب البوليفي.

 

الإسماعيلي الفيفا البوليفي كارميلو الاتحاد الدولي لكرة القدم إيقاف قيد الإسماعيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

لقطة من الفيديو

التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول

ياسمين الخطيب - عبدالله رشدي

كان هيخرجني من الملة.. زوجة عبدالله رشدي تكشف تفاصيل إنكاره لابنته

تقلبات جوية

أمطار متفاوتة الشدة.. تقلبات جوية وطقس سيء بعد غد الخميس

الانتخابات البرلمانية بالبحيرة

عروسان يدليان بأصواتهما بالانتخابات البرلمانية في البحيرة

ترشيحاتنا

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| هواوي تعلن عن جهاز لوحي جديد.. وإليك أفضل هاتف ألعاب في الأسواق

هواتف Oppo Find X9

بمواصفات وخصومات جبارة.. أوبو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة

سماعات لاسلكية

بطارية تدوم حوالي 36 ساعة.. وان بلس تستعد لإطلاق سماعات Bullets Wireless Z3

بالصور

بالتقاط الصور.. عائلة تصطحب أطفالها أثناء الإدلاء بأصواتهم في لجنة المعهد الديني الابتدائي بإمبابة

إنتخابات مجلس النواب 2025
إنتخابات مجلس النواب 2025
إنتخابات مجلس النواب 2025

ما العلاقة بين الكركديه وضغط الدم؟

ما العلاقة بين الكركديه وضغط الدم؟
ما العلاقة بين الكركديه وضغط الدم؟
ما العلاقة بين الكركديه وضغط الدم؟

مسيرة حاشدة للجبهة الوطنية في الجيزة بقيادة أبو العينين لدعم مرشحي الحزب في انتخابات النواب..صور

مسيرة حزب الجبهة الوطنية
مسيرة حزب الجبهة الوطنية
مسيرة حزب الجبهة الوطنية

أخبار السيارات | سعر تويوتا هايلوكس 2026 .. والكشف عن نيسان نافارا

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فيديو

إيمان عبد اللطيف

انتظام الانتخابات .. مظاهر الحب في مسيرة انتخابية حاشدة بالجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد