دخل النفق المظلم| الإسماعيلي في قبضة الفيفا بعد قرار إيقاف جديد

دخل النادي الإسماعيلي النفق المظلم بعدما تلقى قرارا جديدا بموجبه يتم إيقاف قيد قلعة الدراويش بسبب شكوي البوليفي كارميلو على خلفية مستحقاته المالية.



إيقاف القيد فى النادي الإسماعيلي من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بسبب شكوي البوليفي كارميلو ليس الأول خلال العام الجاري فلقد سبقته شكاوي عديدة من لاعبين وأندية مختلفة.







إيقاف يناير في الإسماعيلي



قرر في شهر يناير الماضي مجلس إدارة النادي الإسماعيلي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد "فيفا"، لحفظ حقوق النادي نتيجة الخطأ المرتكب من الاتحاد الدولي، حيث تم إيقاف القيد مرة أخرى في 8 يناير 2025، رغم قرار رفع الإيقاف مطلع العام الجاري.



وتأتي هذه الأزمة في وقت حرج للنادي، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة المدرب الجديد إلى تعزيز صفوف الفريق استعدادا للموسم المقبل، إلا أن قرار "فيفا" بإيقاف القيد يضع النادي في موقف صعب، خاصة مع الحاجة الماسة لتدعيم الفريق بعد موسم صعب شهد تراجعا في النتائج.





14 قضية ضد الإسماعيلي في الفيفا



تلقى في شهر يونيو الماضي النادي الإسماعيلي صدمة جديدة مع بداية فترة الانتقالات الصيفية استعدادا للموسم الكروي 2025–2026، حيث أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إيقاف قيد النادي لفترتين متتاليتين، تبدأ من الانتقالات الصيفية الجارية، بسبب تراكم الشكاوى المقدمة من لاعبين ومدربين سابقين ضد النادي.



وأرسل "فيفا" خطابا رسميا للنادي الإسماعيلي يخطره بقرار وقف القيد كعقوبة تأديبية نتيجة كثرة الشكاوى المقدمة ضد النادي من اللاعبين والمدربين السابقين، حيث تلقى الاتحاد الدولي لكرة القدم ما يقرب من 14 شكوى من لاعبين ومدربين أجانب ضد النادي الإسماعيلي، مما دفع "فيفا" لاتخاذ هذا الإجراء التأديبي الصارم.



وفي محاولة لحل الأزمة، تقدم النادي الإسماعيلي بتظلم إلى "فيفا" لرفع العقوبة، إلا أن الاتحاد الدولي رفض التظلم، مؤكدا أن العقوبة ستظل سارية حتى يتم تسوية كافة المستحقات المالية المتأخرة.





إيقاف قيد 3 فترات فى الإسماعيلي



في شهر يوليو الماضي قال علي غيط نجم الإسماعيلي الأسبق إن خطاب إيقاف القيد للدراويش كان متواجدًا داخل النادي منذ شهر، وسيكون هناك عقوبة قوية على الإسماعيلي في حال تأخير السداد.



وقال في تصريحات مع الصقر أحمد حسن عبر برنامج "الكابتن"، المذاع على قناة DMC: "الخطاب القادم من فيفا بشأن الإيقاف كان في النادي منذ شهر، ولم يتم السداد، وتم إيقاف القيد 3 فترات على النادي".



وأكمل: "كان لدينا مهلة 15 يومًا، بعد ذلك يصبح القيد ثابت، ولك الحق في حل الأزمة لو سددت المستحقات خلال 15 يوما، وهناك أيضًا جواب يأتي للنادي بقبول الالتماس بترحيل العقوبة التأديبية لـ يناير ويفتح لك قيد استثنائي 15 يوما بشرط سداد مستحقات الـ 3 لاعيبه، بإجمالي 900 ألف دولار، ولكن ما حدث كان كارثي".



وأضاف: "المجلس يحتاج لـ مليون و 800 ألف دولار، هذا كل ما يحتاجه النادي بعيدًا عن مشكلة نادي النجوم، والتي لم يكن لها أي داعي من الأساس".



وتابع: "الإسماعيلية بها رجال أعمال على أعلى مستوى، ويستطيعون دعم النادي".



واستكمل: "لو لم يتم دفع المستحقات سيتم توقيع عقوبة أكبر بـ خصم 9 نقاط في الموسم الجديد، والعقوبة التالية ستكون هبوط الدراويش بشكل رسمي".







شكوي البرازيلي ضد الإسماعيلي



قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا إيقاف قيد النادي الإسماعيلي بعد شكوي اللاعب البوليفي كارميلو بسبب مستحقاته المالية.



وجاء إيقاف قيد النادي الإسماعيلي من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بسبب مستحقات لاعبه السابق كارميلو حيث صدر حكمًا نهائيًا علي أن يرفع إيقاف اليد بعد سداد المستحقات للاعب البوليفي.



