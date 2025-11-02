أول تعليق من مهاجم الإسماعيلي عن فوز الفريق أمام كهرباء الإسماعيلية

تحدث خالد النبريص مهاجم الإسماعيلي، عن الانتصار على كهرباء الإسماعيلية والوصول للنقطة العاشرة، خلال مشوار الفريق ببطولة الدوري الممتاز.

وقال اللاعب الفلسطيني : "أكثر ما أسعدني هو رسم البسمة على وجوه جماهيرنا التي تواصل مؤازرتها للفريق واللاعبين بشكل كبير".

وأضاف : "الفريق يتحسن بشكل تدريجي وهذا نتاج مجهود كبير من اللاعبين والجهاز الفني".

وواصل النبريص : "الإسماعيلي هو الضلع الثالث للكرة المصرية ولا يستطيع أحد التقليل منه ، أنا لاعب محترف وأقدر ذلك كثيرا ، كل ما نحتاجه هو الهدوء والاستقرار لوضع الفريق في مكان أفضل".

واختتم تصريحاته : "روح جديدة يشعر بها الجميع داخل النادي نتمني من الله عز وجل أن يوفقنا في تحقيق مزيد من النتائج الإيجابية خلال الفترة القادمة".