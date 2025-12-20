كشف الإعلامي خالد الغندور عن تطورات الحالة الصحية لـ نجلة بعد إصابتة بكسر مضاعف في اليد استدعى التدخل الجراحي الفوري.

تطورات الحالة الصحية لـ نجل الغندور

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الحمد لله و الشكر لله و يا رب الشفاء من عندك و كل الشكر للدكتور طارق سليمان الذي تواصل معي و كل الشكر و التقدير للدكتور محمد أسامة طبيب الزمالك السابق من قام بعمل العملية لمروان و كل الإحترام للدكتور حمادة مدير المستشفي ".

وكان قد أعلن الإعلامي خالد الغندور عن تعرض نجله مروان،لإصابة قوية أثناء لعب كرة القدم، أسفرت عن كسر مضاعف في اليد استدعى التدخل الجراحي الفوري.

ونشر خالد الغندور رسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي قال فيها:

“قدر الله وما شاء فعل.. إصابة ابني مروان 14 سنة بكسر مضاعف في اليد أثناء لعب كرة القدم ولازم عملية فورًا، أتمنى من الجميع الدعاء له.”

وتفاعل عدد كبير من المتابعين وزملاء الوسط الرياضي والإعلامي مع الخبر، متمنين الشفاء العاجل لنجله، وأن تمر العملية بسلام ويعود مروان لممارسة حياته الطبيعية في أقرب وقت