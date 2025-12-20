تعرف علي سجل الفائزين بطولة كأس أمم أفريقيا

تنطلق غدا بالمغرب بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الــ35 والتي تستمر حتي 18 يناير المقبل بمشاركة 24 منتخب وسط ترقب كبير.

وتتصدر مصر جدول المنتخبات الأكثر فوزاً باللقب ب7 بطولات ، حيث حصدت لقبي اول وثاني بطولة في 1957 و 1959 ثم 1986 و1998 ثم ثلاث نسخ متتالية 2006و 2008 و 2010 ومنذ ذلك الوقت غاب اللقب عن القراعنة .

وتاتي في المرتبة الثانية الكاميرون ب5 القاب في أعوام 1984 و 1988 و 2000و 2002 و 2017 ثم غانا باربع القاب في 1963 و 1965 و 1978 و 1982 ثم نيجيريا بثلاث القاب في 1980 و 1994 و 2013 ثم لقبين لثلاث منتخبات وهي الكونغو الديمقراطية والجزائر وكوت ديفوار ولقب وحيد لكل من زامبيا وتونس والسودان والسنغال واثيوبيا والمغرب وجنوب أفريقيا والكونغو