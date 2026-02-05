ختام فعاليات النسخة الرابعة من بطولة الغردقة الدولية للشطرنج

اختتمت اليوم، الخميس، فعاليات النسخة الرابعة من بطولة الغردقة الدولية للشطرنج، والتى استمرت على مدار أسبوع بمدينة الغردقة بمنطقة الداو بمشاركة 140 لاعبا يمثلون اكثر من 20 دولة.

استمرت الفعاليات من 28 يناير حتى 5 فبراير وسط حضور كبير من لاعبى 20 دولة عربية وأوروبية.

وقال محسن جبر، عضو لجنة التنظيم للبطولة، إن البطولة استمرت على مدار أسبوع وسط منافسة كبيرة من اللاعبين الممثلين لـ20 دولة.

وأضاف جبر أن مجموع الجوائز للمسابقة بلغ 250 ألف جنيه، حيث حصل صاحب المركز الأول على 50 ألف جنيه والثاني 30 ألف جنيه والثالث 20 ألف جنيه، بالإضافة لعدد من الجوائز لأصحاب المراكز المتقدمة من المشاركين في البطولة.

وأوضح أن مباريات البطولة أقيمت بعدة أنظمة منها الكلاسيك والرابيد والبليتز ولأعمار سنية مختلفة.

من جانبه، قال يوسف رفعت، عضو اللجنة المنظمة للبطولة، إن البطولة أقيمت على مدار أسبوع بمنطقة الداو بالغردقة، وشارك فيها أكثر من 140 لاعبا مصريا وأجنبيا من كل الأعمار، من سن 6 سنوات حتى 80 سنة.

وأضاف رفعت أن البطولة أقيمت برعاية وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب بالغردقة والاتحاد المصري للشطرنج، وبمحكمين من الاتحاد المصرى للشطرنج.

وأوضح أن البطولة تقام للمرة الرابعة بالمدينة السياحية، وتلقى إقبالا كبيرا من كل الأعمار السنية.