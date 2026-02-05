لمدة 8 ساعات| اليوم.. انقطاع مياه الشرب في سمالوط بالمنيا

أعلنت شركة مياه الشرب بالمنيا، في بيان لها، انقطاع المياه بمركز سمالوط اليوم، الخميس 5 فبراير الجاري، من الثامنة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، للبدء في أعمال صيانة وتعقيم خزان مياه قرية عرب الزينة.

وقالت شركة مياه الشرب، في بيانها، إنه سيتم غسيل وتعقيم شامل للخزان الأرضي بمحطة عرب الزينة، ما سيؤدي إلى توقف خدمة توزيع المياه داخل مدينة سمالوط والقرى المحيطة به طوال ساعات العمل المخطط لها، وهو ما يستلزم من المواطنين تخزين كميات كافية لتغطية احتياجاتهم اليومية الأساسية.



ودعت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والوحدات الصحية والمرافق الحكومية إلى تنظيم استخدام الماء والاستعداد لفترة الانقطاع، مع التأكيد على أهمية الاتصال بخدمة الخط الساخن رقم 125 لتلقي الاستفسارات أو التبليغ عن أية مشكلات متعلقة بانقطاع مياه الشرب.