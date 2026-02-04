المنيا.. تكثيف التفتيش على المحال العامة وتحرير 404 مخالفات متنوعة

وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف حملات التفتيش على تراخيص المحال العامة، وذلك في إطار خطة شاملة تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات، مع الاستمرار في تقديم التيسيرات اللازمة لأصحاب المحال لتوفيق أوضاعهم وفقًا للقانون.

ووفقًا لتوجيهات المحافظ، نظّمت لجنة تراخيص المحال العامة، برئاسة اللواء الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، حملات تفتيش مكثفة على المحال العامة بمراكز مغاغة، المنيا، سمالوط، ملوي بهدف إحكام الرقابة على الأسواق، والتأكد من سلامة التراخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المحال المخالفة، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين وتحقيق الانضباط العام.

وأسفرت الحملات عن تحرير 404 مخالفات متنوعة، شملت 240 مخالفة مزاولة نشاط بدون ترخيص، و110 مخالفات إشغال، و54 مخالفة لهيئة سلامة الغذاء والتموين، كما تم فصل التيار الكهربائي عن الوصلات غير الشرعية، والتحفظ على كشافات الإضاءة المخالفة.

وتهيب محافظة المنيا بأصحاب المحال العامة سرعة توفيق أوضاعهم، والتقدم على منظومة تراخيص المحال العامة، مع الالتزام باشتراطات التراخيص والقوانين المنظمة، حرصًا على سلامة المواطنين، وضمان استدامة الأنشطة التجارية في إطار قانوني ومنظم.

