غدًا الخميس.. بدء تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية ولمدة 15 يومًا بالمنيا

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بدء تلقي تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026 اعتبارًا من غدٍ، الخميس الموافق 5 فبراير 2026، ولمدة 15 عشر يومًا، وذلك تيسيرًا على الطلاب وأولياء الأمور.

وأوضح صابر عبد الحميد زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن تلقي التظلمات يتم وفقًا للتقسيم الجغرافي للقطاعات التعليمية، حيث يشمل قطاع شمال إدارات “بني مزار – مغاغة – العدوة”، ويتم تقديم التظلمات بمقر إدارة بني مزار التعليمية، بينما يضم قطاع وسط إدارات “مطاي – سمالوط – المنيا”، ويتم التقديم بمدرسة 25 يناير التابعة لإدارة المنيا التعليمية.

وقال إن قطاع جنوب يشمل إدارات “أبو قرقاص – ملوي – ديرمواس”، ويتم تقديم التظلمات بمقر إدارة ملوي التعليمية.

يُذكر أن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اعتمد يوم الاثنين الماضي نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026، حيث بلغت نسبة النجاح 76.11%، وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات 119 ألفًا و416 طالبًا، حضر منهم 114 ألفًا و831 طالبًا.

