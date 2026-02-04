تحرير 3983 محضرًا تموينيًا بالمنيا

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل جهودها المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية، مشددًا على عدم التهاون مع أي ممارسات احتكارية أو مخالفات تمس حقوق المواطنين أو تهدد سلامتهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق الانضباط وضمان توافر السلع الأساسية بجودة وأسعار مناسبة.

وقال المحافظ إن نتائج الحملات التموينية التي نُفذت خلال شهر يناير الماضي تعكس جدية الدولة في مواجهة الغش التجاري وضبط منظومة تداول السلع، مؤكدًا استمرار الدعم الكامل لجميع الحملات الرقابية، والتنسيق المستمر بين الأجهزة المعنية لحماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق.

من جانبه، أوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين، أن المديرية حررت خلال شهر يناير الماضي 3983 محضرًا تموينيًا متنوعًا، شملت 3328 محضرًا للمخابز ما بين نقص وزن، وعدم مطابقة للمواصفات، والتوقف عن الإنتاج، والبيع بأزيد من السعر المقرر، إلى جانب محاضر للتجار التموينيين، وأصحاب محطات المواد البترولية المخالفين، و655 محضرًا بالأسواق.

وقال وكيل الوزارة إن الحملات أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية وغير الغذائية المخالفة، شملت دقيقًا بلديًا مدعمًا، وسكرًا، وأرزًا، وزيوت، ومكرونة، إلى جانب سلع مجهولة المصدر وأخرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي، فضلًا عن ضبط مخالفات تتعلق بالبيع بأزيد من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار، والغش التجاري، والتجميع.

وأكد وكيل وزارة التموين أنه تم التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشيرًا إلى استمرار الحملات التموينية بشكل يومي بجميع مراكز المحافظة، مع تكثيف الرقابة خلال الفترة المقبلة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق الانضباط الكامل بالأسواق.