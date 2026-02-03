قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاستثمار: نستهاف نموا اقتصاديا بين 6 و7% وخفض مدة التراخيص لأقل من 90 يومًا
لوروا يكشف كواليس إنقاذ نهائي أمم إفريقيا 2025 من فضيحة عالمية.. ونصيحة حاسمة من ماني أعادت السنغال للملعب
الرئاسة الفلسطينية: ادعاءات الاحتلال بشأن قطاع غزة باطلة ولا أساس لها من الصحة
بتخفيضات 30%.. أماكن معارض أهلاً رمضان 2026 بالمحافظات
تحويل الفنان محمود حجازي للاستعلامات الفنية بالعباسية لاستكمال التحقيقات
حجز لـ الحكم.. تأجيل جلسة محاكمة قاتل زميله بالمنشار في الإسماعيلية لـ 24 فبراير الجاري
النقض ترفض الطعن على نتائج انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية بالمنيا
وزيرا خارجية مصر والسودان يكرمان أطباء القافلة الطبية لدعم القطاع الصحي السوداني
ميمي جمال تكشف لـ«صدى البلد» طقوسها في شهر رمضان.. فيديو
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية
نحو مصر خالية من السعار.. ضبط وتعقيم 29 كلبًا ضالًا بالغردقة
وزيرة التخطيط تستقبل وفد البنك الدولي لمناقشة مشروعات التنمية والتحول الأخضر في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«تضامن المنيا» تعقد اجتماعا للجنة اختيار الأم المثالية على مستوى المحافظة

لجنة اختيار الأم المثالية
لجنة اختيار الأم المثالية
ايمن رياض

عقدت مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، تحت رعاية اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اجتماعا للجنة اختيار الأم المثالية على مستوى المحافظة، برئاسة عبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا.

وحضر الاجتماع أماني تامر، وكيل المديرية، وعلياء محمد، مدير إدارة الأسرة والطفولة، وعبد الرحمن صابر مشعال، مسؤول المؤسسات بالمديرية، إلى جانب أعضاء لجنة الاختيار، وذلك في إطار الاستعداد لاحتفالات عيد الأم لعام 2026.

وشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن عدد من الجهات التنفيذية، ومؤسسات المجتمع المدني، والمجلس القومي للمرأة، والقطاع الخاص، إلى جانب إدارة الأمومة والطفولة بالمحافظة، ووحدة ذوي الإعاقة، بما يضمن تنوع التمثيل وتكامل الأدوار، وتحقيق أعلى درجات الحيادية في عملية الاختيار.

وناقش عبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، مع أعضاء اللجنة أسس ومعايير مسابقة اختيار الأم المثالية على مستوى المحافظة، مؤكدًا أن معيار الاختيار الأساسي يرتكز على عطاء الأم، وإعلاء القيم الإنسانية، وقدرتها على الحفاظ على تماسك الأسرة، وتحقيق التوازن بين المسؤوليات المتعددة، ورعاية الأبناء.

وأوضح وكيل الوزارة أن الفئات المقرر تكريمها تشمل: الأم المثالية الطبيعية، والأم البديلة، والأم من ذوي الإعاقة، والأم التي ترعى ابنًا من ذوي الإعاقة ومتميزًا في أحد المجالات الرياضية أو الفنية أو العلمية، والأم الرائدة الريفية المتميزة، وأم من مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، والأم الحاصلة على مشروع تمكين اقتصادي، وذلك على مستوى المحافظة.

ترشيحات الأم المثالية 

وأكد وكيل الوزارة فحص ودراسة جميع الترشيحات التي تنطبق عليها شروط ومعايير المسابقة، سواء المقدمة مباشرة للمديرية أو من خلال الجهات المعنية، مع الالتزام الكامل بمعايير الشفافية والنزاهة في الاختيار، تحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية.

محافظ المنيا الأم المثالية مديرية التضامن الاجتماعي ترشيحات الأم المثالية عبد الأم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

شيكابالا وكهربا

إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا

امام عاشور وكهربا

كنز لازم تحافظ عليه.. كهربا يوجه رسالة لـ إمام عاشور بخصوص الأهلي

استخراج برنت تأمينات

استخراج برنت تأمينات أول مرة.. رابط الاستعلام الفوري

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

العطيفي لرئيس البرلمان: "إزاي يا ريس تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي؟".. وبدوي يرد

ترشيحاتنا

المهندس عبد الصادق الشوربجي

جولة موسعة لرئيس الهيئة الوطنية للصحافة بأجنحة المؤسسات القومية في معرض الكتاب

فرص العمل المتاحة

بدء التقديم على فرص عمل بمشروع الضبعة.. الرابط والشروط

إعداد الخطة الوطنية للتكيف في مصر

وزارة البيئة تنظم جلسة نقاشية حول أولويات مصر الحضرية واستجابات المدن لتغير المناخ

بالصور

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمنيا القمح ويٌقيل نائب رئيس المركز

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد معرض «أهلاً رمضان للملابس الجاهزة» بمنيا القمح

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فراخ الهمر بطعم المطاعم.. وصفة سهلة والسر في التتبيلة

فراخ الهمر بطعم المطاعم.. وصفة سهلة وسر التتبيلة
فراخ الهمر بطعم المطاعم.. وصفة سهلة وسر التتبيلة
فراخ الهمر بطعم المطاعم.. وصفة سهلة وسر التتبيلة

قبل رمضان.. 10خطوات لبدء صيام صحي للشهر الكريم

قبل رمضان ..10خطوات لبدء صيام صحى للشهر الكريم
قبل رمضان ..10خطوات لبدء صيام صحى للشهر الكريم
قبل رمضان ..10خطوات لبدء صيام صحى للشهر الكريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد