قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الفيفا يؤيد رفع الحظر عن روسيا.. ووزيران أوكرانيان يهاجمانه بشدة
مقاومة الجدار الفلسطينية: الاحتلال والمستوطنون نفذوا 1872 اعتداءً خلال يناير
بعد قرار حجب «روبلكس».. أمهات مصر: نطالب بمراجعة شاملة للألعاب الإلكترونية
العراق يؤكد ضرورة صون حقوق السوريين ومشاركة جميع المكونات في مؤسسات الدولة
البرلمان يتلقى إخطارا من الشيوخ بالموافقة على 3 مشروعات بقوانين
قبل رمضان بأسبوعين.. مفاجأة سارة للمواطنين بشأن التخفيضات على السلع
حسام زكي: التصعيد ضد إيران يضر بالجميع والمنطقة على حافة الخطر
ضربة قاسية جديدة ضد تنظيم الإخوان في تونس
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسويد لدعم الشراكة في المجالات الصحية
إيران مستعدة لتعليق برنامجها النووي لتهدئة التوتر مع واشنطن
الشربيني لمسئولي الإسكان: الاعتماد على المنتج المحلي لتنفيذ المشروعات
تحول مفاجئ.. عائلة كلينتون توافق على الشهادة أمام مجلس النواب في قضية إبستين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يوجه بتوفيق أوضاع المحال العامة وضبط 99 مخالفة متنوعة خلال حملة تفتيشية

حملات مكثفه على المحلات
حملات مكثفه على المحلات
ايمن رياض

وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف حملات التفتيش على تراخيص المحال العامة، وذلك في إطار خطة شاملة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة، مؤكدًا عدم التهاون مع أي مخالفات، مع الاستمرار في تقديم التيسيرات اللازمة لأصحاب المحال لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون.

وفي هذا السياق، ووفقًا لتوجيهات محافظ المنيا، نظّمت لجنة تراخيص المحال العامة، برئاسة اللواء الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، حملات تفتيش مكثفة على المحال العامة بمركز ومدينة ملوي، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق، والتأكد من سلامة التراخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المحال المخالفة، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين وتحقيق الانضباط العام.

وأسفرت الحملات عن تحرير 99 مخالفة متنوعة، شملت 40 مخالفة مزاولة نشاط بدون ترخيص، و45 مخالفة إشغال طريق، و14 مخالفة لهيئة سلامة الغذاء والتموين، كما تم فصل التيار الكهربائي عن الوصلات غير الشرعية، والتحفظ على كشافات الإضاءة المخالفة.

وتهيب محافظة المنيا بأصحاب المحال العامة سرعة توفيق أوضاعهم، والتقدم للحصول على التراخيص من خلال منظومة تراخيص المحال العامة، مع الالتزام بالاشتراطات والقوانين المنظمة، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين، وضمان استدامة الأنشطة التجارية في إطار قانوني ومنظم.

المنيا محافظ حملات محال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 يفقد 300 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-2-2026

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

منتخب مصر

زلاكة بدلا من فتحي.. الغندور يكشف مفاجآت حسام حسن فى قائمة منتخب مصر

سعر الدولار اليوم الثلاثاء

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-2-2026

البلوجر احمد مصطفى

دور برد السبب.. كيف تنبأ البلوجر أحمد مصطفى برحيله؟

كهربا

اتحبست عشان مستحقاتي.. كهربا يكشف تفاصيل صادمة عن أزمته في الكويت

شيكابالا وكهربا

إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا

ترشيحاتنا

صلاح علوى

صلاح علوي ضمن أفضل 10 قادة يشكلون مستقبل صناعة العلاقات العامة في مصر

كيا

كيا تصلح ميزة يكرهها جميع السائقين في سياراتهم الحديثة

كي فان

طرح أول شاحنة كهربائية من إنتاج العمالقة "تويوتا دايهاتسو سوزوكي"

بالصور

بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل صدور دجاج بصوص المشروم مع أرز أبيض

صدور دجاج بصوص المشروم مع أرز أبيض
صدور دجاج بصوص المشروم مع أرز أبيض
صدور دجاج بصوص المشروم مع أرز أبيض

خريطة ألوان شتاء 2026.. 5 اختيارات تريندي لإطلالة مميزة كل يوم

لون
لون
لون

بشرى تثير الجدل بـ فستان أصفر منفوش في حفل "جوي أووردز"

بشرى
بشرى
بشرى

هذا التصرف اليومي يسرّع الشيخوخة دون أن تشعر

هذا التصرف اليومي يسرّع الشيخوخة دون أن تشعر
هذا التصرف اليومي يسرّع الشيخوخة دون أن تشعر
هذا التصرف اليومي يسرّع الشيخوخة دون أن تشعر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد