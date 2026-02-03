الأنبا إسحق يدشن كنيسة الشهيد استفانوس بإيبارشية طما

دشن نيافة الأنبا إسحق أسقف طما، كنيسة الشهيد استفانوس رئيس الشمامسة بنجع قدوم في قرية المدمر، وشاركه صلوات التدشين والقداس الذي تلاه مجمع الآباء كهنة الإيبارشية.

تدشين كنيسة

ودُشن المذبح الرئيسي على اسم الشهيد استفانوس رئيس الشمامسة، والمذبح البحري على اسم القديس الأرشيدياكون حبيب جرجس والشماسة فيبي، إلى جانب البانطوكراتور (حضن الآب) والأيكونوستاس (حامل الأيقونات) وأواني الخدمة وأيقونات الكنيسة.

كما صلى نيافته عقب صلاة الصلح، صلوات رسامة عدد من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس (مرتل) للخدمة بالكنيسة ذاتها.