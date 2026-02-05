حملة سكانية شاملة تخدم 700 مواطن فى كلاحين قفط بقنا

نظمت وحدة السكان بمحافظة قنا، حملة سكانية شاملة، بقرية الكلاحين التابعة لمركز قفط، في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بتكثيف الجهود لمواجهة القضايا السكانية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان، بمشاركة واسعة من الجهات التنفيذية والخدمية ومؤسسات المجتمع المدنى.

وشهدت الحملة، التي أُقيمت بمدرسة الشهيد فؤاد الابتدائية مشاركة فعالة بالتعاون مع الشباب المتطوعين، حيث تم تقديم عدد من الاسكتشات التوعوية، حول مخاطر التسرب من التعليم وأضرار الإدمان، إلى جانب فقرة محاكاة عن الزواج المبكر، فضلًا عن تقديم الدعم الفني للراغبين في إقامة مشروعات صغيرة، وتنفيذ تدريب مبسط في ريادة الأعمال لتأهيل الشباب لسوق العمل.

كما ساهمت مديرية الأوقاف، والأزهر الشريف، في رفع الوعي الديني بالقضايا السكانية، خاصة ما يتعلق بالتسرب من التعليم، والزواج المبكر، والإدمان، من خلال التوعية الدينية للمواطنين.

فيما قامت هيئة تعليم الكبار ومحو الأمية بقفط، بالتنسيق مع 12 رائدة ريفية، لفتح فصول محو أمية تابعة لمشروع "لا أمية مع تكافل".

وشارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، من خلال تعريف المواطنين بخدمات الوقاية والعلاج من الإدمان، عبر عرض أفلام توعوية وتوزيع مطبوعات توضح مخاطر الإدمان والتعاطي على الفرد والمجتمع.

كما عرض جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقنا، الخدمات المالية وغير المالية، والحوافز والمزايا التي أقرها القانون رقم 154 لسنة 2020، إلى جانب التعريف بخدمات وحدة تقديم الخدمات، واستخراج الأوراق اللازمة لإصدار تراخيص المشروعات، وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من أنشطة الحملة نحو 700 مواطن.



وفي إطار دعم فرص العمل، أعلن مكتب تشغيل الشباب عن الملتقى التوظيفي المزمع عقده بالنادي الاجتماعي بقنا يوم 8/2/2026، والتعريف بأهم فرص العمل المتاحة وكيفية التقديم من خلال الملتقى التوظيفي.

فيما شاركت مديرية الصحة، بتقديم عدد من الخدمات الصحية، شملت تنظيم الأسرة من خلال عيادة متنقلة وبلغ عدد المستفيدين 53 مستفيدًا، كما عقدت ندوة عن الصحة الإنجابية وبلغ عدد المستفيدين 50 مستفيدًا.

وفي إطار المبادرات الرئاسية الصحية، تم تقديم عدد من الخدمات الطبية المجانية، استفاد منها 136 مواطنًا، وشملت الكشف والمتابعة للأمراض المزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم ومرض السكر، إلى جانب خدمات صحة المرأة التي تضمنت الفحص المبكر لسرطان الثدي، فضلًا عن إجراء فحوصات شاملة للكشف عن الأورام السرطانية للرجال والسيدات، بما يسهم في الاكتشاف المبكر وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، وبذلك بلغ إجمالي المستفيدين من الخدمات الصحية 239 مستفيدًا.

كما شاركت إدارة التضامن الاجتماعي بقفط، بالتعاون مع جمعية صحبة خير، في توزيع 100 شنطة سلع غذائية، وإجراء بحث اجتماعي لعدد 5 حالات من ضعاف السمع، واستلام أوراق 20 عروسة من الأيتام لتجهيزهن خلال شهر رمضان المبارك، إلى جانب توفير أجهزة منزلية وتسليم أسطوانة أكسجين لإحدى الحالات بالقرية.

وشاركت جمعية تنمية المجتمع بالقلعة، حيث استهدفت 100 سيدة وفتاة ورجل وشباب وأطفال، وتم عرض حزمة من الخدمات تشمل دورات تدريبية متنوعة، وندوات لأصحاب أفكار المشروعات الصغيرة والمشروعات القائمة، وبرامج تدريبية للأسرة ككل، إلى جانب استهداف حالات إنسانية تحتاج إلى تدخل طبي وتوفير أطراف صناعية.

بينما شارك بنك ناصر الاجتماعي، من خلال استقبال المواطنين والتعريف بمنتجات البنك، خاصة تمويل "مستورة" منخفض المصروفات الإدارية، حيث أبدى أكثر من 20 مواطنًا رغبتهم في الاستفادة من خدمات البنك، وتم توجيههم إلى فرع البنك بقوص لاستكمال الإجراءات، كما شارك بنك مصر بتنفيذ تدريب على الشمول المالي، وتوزيع 27 كارت فيزا ميزة مجانية للمستفيدين.

وفي السياق ذاته، قامت مديرية العمل، بتسجيل 30 شابًا وفتاة للالتحاق بالدورات التدريبية المجانية بمركز التدريب المهني بقفط، بهدف تأهيلهم لسوق العمل.

وتأتي هذه الحملة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، في إطار حرص محافظة قنا على تعزيز التكامل بين الجهات التنفيذية والخدمية ومؤسسات المجتمع المدني، وتقديم حزمة متكاملة من الخدمات للمواطنين، بما يسهم في رفع الوعي بالقضايا السكانية، وتحسين مستوى المعيشة، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.







