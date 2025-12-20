بسبب ردة فعله العاطفية.. غرامة مالية على لاعب بوروسيا دورتموند

أعلن المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند، سيباستيان كيل، أن النادي سيفرض غرامة مالية على مهاجمه كريم أديمي بسبب ردة فعله العاطفية بعد استبداله.

بعد استبداله في الدقيقة 60 من مباراة فريقه التي انتهت بفوزه 2-0 على بوروسيا مونشنغلادباخ في الدوري الألماني يوم الجمعة، مرّ الجناح الألماني أمام دكة بدلاء دورتموند متجهاً نحو غرفة الملابس. وأظهر مقطع فيديو كيل وهو يمسك بذراع أديمي لمنعه من المغادرة، وتبادل اللاعبان بعض الكلمات.

وقال كيل لقناة سكاي بعد المباراة: "قلت له: لن تذهب إلى غرفة الملابس، اجلس هنا. وبصراحة، كان الاستبدال مبرراً جزئياً. لم يقدم كريم أداءً جيداً في المباراة".

وأضاف: "الأمور لا تسير بهذه الطريقة، المدرب يتخذ القرار، وعلى اللاعبين تقبله". "لا نرغب برؤية ردة الفعل هذه، لذا سيُغرّم بسببها."

بفوزه على مونشنغلادباخ، مدد دورتموند سلسلة مبارياته المتتالية دون هزيمة في الدوري الألماني إلى ثماني مباريات، وقلص الفارق مع المتصدر بايرن ميونخ إلى ست نقاط، مع العلم أن بايرن سيلعب يوم الأحد.

مع ذلك، كان أداء الفريق متذبذبًا في جميع المسابقات مؤخرًا. فقد سُمعت صيحات استهجان من الجماهير في نهاية مباراة التعادل مع فريق بودو/جليمت النرويجي، والتي تركت دورتموند في المركز العاشر في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى خسارة في الدور الثالث من كأس ألمانيا أمام باير ليفركوزن.