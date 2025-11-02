عادل عبد الرحمن: إحساس قفشة بأنه مهمش أثرت سلبياً على أدائه الفني

تحدث عادل عبد الرحمن نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن مباراة الاهلي والمصري البورسعيدي في الدوري المصري الممتاز.

وقال عبد الرحمن في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج “لعبة والتانية” على راديو ميجا إف إم: المصري البورسعيدي، سيقدم مباراة قوية امام الاهلي، ودفاع الأحمر ثغرة واضحة في المباريات الأخيرة في الدوري الممتاز.

وأضاف أن غياب محمد علي بن رمضان لن يؤثر سلبياً على الأهلي، أمام المصري البورسعيدي، وتريزجيه سيعوض غيابه بشكل طبيعي.

وتابع أن إحساس محمد مجدي قفشه بأنه "مهمش" أثرت سلبيا، على أدائه الفني، ولكنه لاعب كبير وقادر على استعادة مستواه المعهود كما اعتدنا عليه، فهو يصنع الفارق في المباريات الكبرى.