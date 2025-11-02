قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وول ستريت جورنال: توتر حول تشكيل قوة دولية في غزة يُهدّد استقرار خطة السلام الأمريكية
سارة إبراهيم منفذة إنتاج الأفلام الوثائقية الخارجية في افتتاح المتحف الكبير
بعد اعترافه بقتل زوجته الحامل بسبب الموبايل.. حبس ثلاثيني 4 أيام في سوهاج
الزمالك يصل استاد القاهرة استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش في الدوري
الرئيس السيسي لرئيس وزراء المجر: حريصون على حل سلمي للصراع بين روسي وأوكرانيا
خلاف على هاتف ينتهي بمقتـ.ـل زوجة حامل في شهرها التاسع بسوهاج
مصر تُعيد صياغة ملف المناخ عالميًا.. منال عوض: دعم الدول الأكثر تأثرًا بالمناخ «ضرورة لا خيار»
بعد تعافيه.. حسن شحاتة يحضر اجتماعات اللجنة الفنية
بمشاركة 500 شركة .. انطلاق معرض النقل الذكي والصناعة .. 9 نوفمبر
مصرع موظف أثناء توثيق نقوش داخل سرداب غامض في سوهاج
وظائف خالية للشباب برواتب 10 آلاف جنيه
الرئيس السيسي يؤكد لنظيره الألماني ضرورة البناء على نتائج قمة شرم الشيخ للسلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قائمة العظماء.. محمد صلاح يحقق رقما قياسيا جديدا مع ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد سمير

 أضاف النجم المصري محمد صلاح رقما جديدا إلى سجله في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، بعد هدفه أمام أستون فيلا.

وسجل صلاح هدفًا في مرمى أستون فيلا مساء أمس، السبت، في المباراة التي أقيمت على ملعب "أنفيلد" ضمن الجولة العاشرة من المسابقة، ليقود الريدز لفوز ثمين (2-0)، أوقف سلسلة الهزائم المحلية.

وأصبح في رصيد صلاح 276 مساهمة تهديفية مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، مقسمة إلى 188 هدفًا و88 تمريرة حاسمة، ليعادل بذلك الرقم المسجل باسم واين روني، صاحب أعلى رقم للاعب مع نادي واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

روني، الذي اعتزل اللعب، يمتلك أيضًا 276 مساهمة تهديفية (183 هدفًا و93 تمريرة حاسمة) مع مانشستر يونايتد.

ومع استمرار عقد صلاح مع ليفربول حتى نهاية موسم 2026-2027، يملك الهدّاف المصري فرصة الانفراد بالرقم، وربما يصبح أول لاعب في تاريخ الدوري يصل إلى 300 مساهمة تهديفية مع نادٍ واحد.

صلاح محمد صلاح الدوري الإنجليزي الممتاز أستون فيلا ليفربول الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

سعر الذهب

سعر أعلى عيار ذهب اليوم 2-11-2025

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم الأحد.. ومفاجأة في ثمن البيض

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والمصري .. والقنوات الناقلة

الذهب

بكام عيار 21؟.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر

حالة الطقس

تحذير من الأرصاد.. شبورة مائية كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق

الغارات و القصف عل الأبرياء من قبل الاحتلال الإسرائيلي

خطة أمريكية مُثيرة للجدل: نقل نصف سكان غزة إلى مناطق تحت سيطرة الاحتلال |تفاصيل

الزمالك

«ساري»: الروح القتالية عنوان لاعبي الزمالك في المرحلة المقبلة

ترشيحاتنا

كريستيانو جونيور

على خُطى الأسطورة.. كريستيانو جونيور يخطف الأضواء والأب يحتفي

فوائد صحية للكراث لا غنى عنها .. تعرف عليها

فوائد صحية للكراث لا غنى عنها .. تعرف عليها

أهمية حمض الفوليك للجنين.. تعرف عليها

أهمية حمض الفوليك للجنين .. تعرف عليها

بالصور

أحمد عز فى حفل السفارة المصرية بلندن بالمتحف البريطاني

أحمد عز
أحمد عز
أحمد عز

إدارة التراث الحضارى بالشرقية تعقد ندوة توعوية لطلاب مدرسة " الأمل للصم وضعاف السمع"

الشرقية
الشرقية
الشرقية

عمرو دياب يرتدي مفتاح الحياة ويحيي المتحف المصري الكبير فى حفله بدبي

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

طعمه تحفة.. طريقة عمل البرجر المنزلي بنصف كيلو لحمة مفرومة بطريقة سهلة

برجر
برجر
برجر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد