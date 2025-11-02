قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس برلمان أوزبكستان: مصر مهد الحضارات وصانعة السلام في منطقة مُضطربة |صور
وول ستريت جورنال: توتر حول تشكيل قوة دولية في غزة يُهدّد استقرار خطة السلام الأمريكية
سارة إبراهيم منفذة إنتاج الأفلام الوثائقية الخارجية في افتتاح المتحف الكبير
بعد اعترافه بقتل زوجته الحامل بسبب الموبايل.. حبس ثلاثيني 4 أيام في سوهاج
الزمالك يصل استاد القاهرة استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش في الدوري
الرئيس السيسي لرئيس وزراء المجر: حريصون على حل سلمي للصراع بين روسي وأوكرانيا
خلاف على هاتف ينتهي بمقتـ.ـل زوجة حامل في شهرها التاسع بسوهاج
مصر تُعيد صياغة ملف المناخ عالميًا.. منال عوض: دعم الدول الأكثر تأثرًا بالمناخ «ضرورة لا خيار»
بعد تعافيه.. حسن شحاتة يحضر اجتماعات اللجنة الفنية
بمشاركة 500 شركة .. انطلاق معرض النقل الذكي والصناعة .. 9 نوفمبر
مصرع موظف أثناء توثيق نقوش داخل سرداب غامض في سوهاج
وظائف خالية للشباب برواتب 10 آلاف جنيه
رياضة

ياسمينا عيسى تتوج ببرونزية بطولة أندونيسيا الدولية للريشة الطائرة البارالمبية

محمد سمير

توجت ياسمينا عيسى لاعبة المنتخب المصري للريشة الطائرة البارالمبية ببرونزية منافسات فردي السيدات خلال مشاركتها في بطولة أندونيسيا التي أقيمت خلال الفترة من 29 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر الجاري، البالغ مجموع جوائزها 15 آلف دولار.

وحققت "عيسى" الميدالية البرونزية في تصنيف SH6 عقب خسارتها أمام البيروفية جيوليانا بوفيـدا بنتيجة 2-0.

واستهلت لاعبة منتخبنا الوطني مشوارها في البطولة بالفوز على التايوانية تساي يي لين بنتيجة 2-1، ثم الفوز على الإندونيسية أبريلييانا سوليستياواتي بنتيجة 2-0، وأعقبها الفوز على الماليزية نورزام ميزاتول زامبري بنفس النتيجة، قبل أن تفوز على التايوانية تساي يي لين مرة أخرى بثنائية نظيفة في ربع النهائي.

واستضافت مصر منذ أيام بطولة مصر الدولية للكبار والناشئين خلال الفترة من 14 وحتى 18 أكتوبر للرجال، ومن 20 وحتى 22 من نفس الشهر للناشئين.

وحصد لاعبو المنتخب الوطني لناشئي الريشة الطائرة، 8 ميداليات متنوعة خلال مشاركتهم في بطولة مصر الدولية الأولى والتي أقيمت فعاليتها على صالة اتحاد الشرطة الرياضي بالدراسة، فيما توجت نور يسري ببرونزية منافسات الكبار بعد مشوار مميز ورائع.

جدير بالذكر، أن ياسمينا عيسى من اللاعبات المميزات وتمتلك العديد من الميداليات العالمية في البطولات الدولية الكبرى.

ياسمينا عيسى المنتخب المصري للريشة الطائرة البارالمبية برونزية الميدالية البرونزية البيروفية جيوليانا بوفيـدا التايوانية تساي يي لين

مشغولات ذهبية

عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

سعر الذهب

سعر أعلى عيار ذهب اليوم 2-11-2025

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم الأحد.. ومفاجأة في ثمن البيض

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والمصري .. والقنوات الناقلة

الذهب

بكام عيار 21؟.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر

حالة الطقس

تحذير من الأرصاد.. شبورة مائية كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق

الغارات و القصف عل الأبرياء من قبل الاحتلال الإسرائيلي

خطة أمريكية مُثيرة للجدل: نقل نصف سكان غزة إلى مناطق تحت سيطرة الاحتلال |تفاصيل

الزمالك

«ساري»: الروح القتالية عنوان لاعبي الزمالك في المرحلة المقبلة

ذوو الإعاقة

منح 5% من مساكن الدولة أو المدعوم منها لذوي الإعاقة غير القادرين بالقانون

النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

برلمانية: القرض الأوروبي البالغ 4 مليارات يورو يركز على البعد الاجتماعي ويدعم الفئات المستحقة

مجلس النواب

جدل واسع بالنواب حول فرض رسم 50 جنيها على كل تصديق تجريه الوزارة المختصة بشئون الخارجية داخل مصر

أحمد عز فى حفل السفارة المصرية بلندن بالمتحف البريطاني

إدارة التراث الحضارى بالشرقية تعقد ندوة توعوية لطلاب مدرسة " الأمل للصم وضعاف السمع"

عمرو دياب يرتدي مفتاح الحياة ويحيي المتحف المصري الكبير فى حفله بدبي

طعمه تحفة.. طريقة عمل البرجر المنزلي بنصف كيلو لحمة مفرومة بطريقة سهلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

