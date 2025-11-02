ياسمينا عيسى تتوج ببرونزية بطولة أندونيسيا الدولية للريشة الطائرة البارالمبية

توجت ياسمينا عيسى لاعبة المنتخب المصري للريشة الطائرة البارالمبية ببرونزية منافسات فردي السيدات خلال مشاركتها في بطولة أندونيسيا التي أقيمت خلال الفترة من 29 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر الجاري، البالغ مجموع جوائزها 15 آلف دولار.

وحققت "عيسى" الميدالية البرونزية في تصنيف SH6 عقب خسارتها أمام البيروفية جيوليانا بوفيـدا بنتيجة 2-0.

واستهلت لاعبة منتخبنا الوطني مشوارها في البطولة بالفوز على التايوانية تساي يي لين بنتيجة 2-1، ثم الفوز على الإندونيسية أبريلييانا سوليستياواتي بنتيجة 2-0، وأعقبها الفوز على الماليزية نورزام ميزاتول زامبري بنفس النتيجة، قبل أن تفوز على التايوانية تساي يي لين مرة أخرى بثنائية نظيفة في ربع النهائي.

واستضافت مصر منذ أيام بطولة مصر الدولية للكبار والناشئين خلال الفترة من 14 وحتى 18 أكتوبر للرجال، ومن 20 وحتى 22 من نفس الشهر للناشئين.

وحصد لاعبو المنتخب الوطني لناشئي الريشة الطائرة، 8 ميداليات متنوعة خلال مشاركتهم في بطولة مصر الدولية الأولى والتي أقيمت فعاليتها على صالة اتحاد الشرطة الرياضي بالدراسة، فيما توجت نور يسري ببرونزية منافسات الكبار بعد مشوار مميز ورائع.

جدير بالذكر، أن ياسمينا عيسى من اللاعبات المميزات وتمتلك العديد من الميداليات العالمية في البطولات الدولية الكبرى.