قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استبعاد مهاجم منتخب كوت ديفوار من أمم إفريقيا
بتروجت يفوز على الإسماعيلي ببطولة كأس عاصمة مصر
تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس الرابطة
عقوبة تصل للإعدام.. اعتقال 200 شخص في ميانمار بسبب قانون جديد للانتخابات
مصادر تكشف موقف كيروش من قيادة الإدارة الفنية في اتحاد الكرة
بعد زيادة المعاشات.. احسب هتقبض كام في شهر يناير 2026؟
بعد انتشار فيروس الأنفلونزا.. مستشار الرئيس للصحة لطلاب المدارس: ما تخافوش
كان زماني اشتريت مصر.. حسام موافي: درَّست 7000 ساعة مجانًا لمدة 30 سنة
فاركو يهزم غزل المحلة بهدف نظيف في كأس عاصمة مصر
رغم الإصابات والطرد .. كيف وصل منتخب المغرب لـ منصة تتويج كأس العرب
جوائز مفيد فوزي وآمال العمدة .. صدى البلد تحظى بأفضل تغطية فنية
السلالة الفرعية K من الإنفلونزا تثير القلق.. ما حقيقتها ولماذا تنتشر بسرعة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جوائز مفيد فوزي وآمال العمدة .. صدى البلد تحظى بأفضل تغطية فنية

جوائز مفيد فوزي و امال العمدة.. صدي البلد تحظي بأفضل تغطية فنية
جوائز مفيد فوزي و امال العمدة.. صدي البلد تحظي بأفضل تغطية فنية

أُعلنت أسماء الفائزين بـ جوائز الإعلامية امال العمدة، التي تُمنح لتكريم المتميزين في مجالات الإعلام والصحافة والإذاعة والتلفزيون والفنون، وذلك خلال احتفالية خاصة ستقدمها الإعلامية حنان مفيد فوزي، وذلك يوم السبت بنقابة الصحفيين بحضور عدد من القيادات والشخصيات البارزة في الوسطين الإعلامي والفني  وحصدت صدي البلد كأفضل تغطية فنية ومن المقرر ان يتسلمها رئيس التحرير طه جبريل.

وشملت الجوائز فئتين رئيسيتين، هما جوائز المحاور مفيد فوزي وجوائز امال العمدة للتميّز، حيث جاءت النتائج على النحو التالي:

ففي جوائز المحاور مفيد فوزي، فاز الكاتب عمر طاهر بجائزة أفضل كاتب مقال، والكاتب الصحفي محمود مسلم بجائزة أفضل كاتب صحفي، كما فاز الإعلامي أسامة منير بجائزة أفضل مذيع إذاعي، والإعلامية سناء منصور بجائزة أفضل مذيعة تلفزيونية.

وفاز برنامج «اتفقنا» تقديم الإعلامية مريم أمين بجائزة أفضل برنامج إذاعي، فيما حصل الإعلامي محمود سعد على جائزة أفضل مذيع تلفزيوني، وفاز برنامج شريف عامر بجائزة أفضل برنامج تلفزيوني، كما نال السيناريست عبد الرحيم كمال جائزة أفضل سيناريست.

كما فاز الفنان التشكيلي فريد فاضل بجائزة أفضل فنان تشكيلي، والمنتج تامر مرتضي بجائزة أفضل منتج، فيما حصلت شاهيناز العقاد على جائزة أفضل منتجة، ونال طه جبريل جائزة أفضل تغطية فنية.

وفازت قناة CBC بجائزة أفضل قناة، وتسلمها خالد مرسي، كما نال الفنان أمير كرارة جائزة الإبداع، والفنانة وفاء عامر جائزة الشخصية العامة.

أما جوائز أمال العمدة للتميّز، ففازت شيماء السباعي بجائزة أفضل مذيعة إذاعية، وريهام السهلي بجائزة أفضل مذيعة تلفزيونية، ونازلي مدكور بجائزة أفضل فنانة تشكيلية، كما حصل السيناريست أيمن سلامة على جائزة أفضل سيناريست.

وفاز أحمد عبد العاطي بجائزة أفضل منتج، ومها سليم بجائزة أفضل منتجة، كما فازت يارا أحمد بجائزة التميز في الإدارة التنفيذية للمهرجانات، وحصل الفنان حسين فهمي على جائزة الشخصية العامة.

كما نال المصمم هاني البحيري جائزة التميز، فيما حصل معتز التوني وأحمد السقا على جوائز
التميز.

وتأتي جوائز أمال العمدة الإعلامية والمحاور مفيد فوزي في إطار دعم النماذج الجادة والمؤثرة في المشهد الإعلامي والفني، وتسليط الضوء على أصحاب التجارب المتميزة في مختلف مجالات العمل الإعلامي والفني.

الاعلامية حنان مفيد فوزي 
نقابة الصحفيين جوائز الإعلامية امال العمدة صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باقي 11يوم.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

والدة شيماء جمال

كنت بهددهم بس.. القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بالطالبية

والدة شيماء جمال السيدة ماجدة الحشاش

إخلاء سبيل والدة شيماء جمال وترحيلها لمطروح.. القصة الكاملة للقبض على ماجدة الحشاش

كأس عاصمة مصر

مواعيد مباريات اليوم الجمعة في ثاني جولات كأس عاصمة مصر

سعر الذهب

سعر أشهر عيار 21 اليوم 19-12-2025

حالة الطقس

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة.. استعدوا للبرودة والشبورة

الفنانة نجلاء بدر

نجلاء بدر: طلبت الطلاق بعد ضغوط نفسية قاسية بسبب فشل محاولات الإنجاب

يزن النعيمات

عين الحسود فيها عود.. لعنة الإصابات تضرب صفقات الأهلي السوبر

ترشيحاتنا

فتح باب التقديم لشغل وظيفة «مندوب مساعد» بـ مجلس الدولة.. غدًا

فتح باب التقديم لشغل وظيفة مندوب مساعد بـ مجلس الدولة.. غدا

دعوى إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. الاثنين

دعوى إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. الاثنين

تعاون مشترك بين الجهاز المصري للملكية الفكرية ومنظمة الصحة العالمية لتنظيم ورشة عمل حول الفحص الموضوعي لبراءات الاختراع الصيدلانية

تعاون مشترك بين الجهاز المصري للملكية الفكرية ومنظمة الصحة العالمية لتنظيم ورشة عمل حول الفحص الموضوعي لبراءات الاختراع الصيدلانية

بالصور

عادات يومية تسرّع من الشيخوخة دون أن نشعر .. احترس منها

عادات يومية تسرّع من الشيخوخة
عادات يومية تسرّع من الشيخوخة
عادات يومية تسرّع من الشيخوخة

بحلول فعّالة.. علاج رائحة الفم المنبعثة من المعدة

أسباب رائحة الفم المنبعثة من المعدة
أسباب رائحة الفم المنبعثة من المعدة
أسباب رائحة الفم المنبعثة من المعدة

مصر تستضيف وفدا رفيع المستوى من منظمات الطيران الدولية.. صور

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

شركة سيارات نستبدل 20% من موظفيها بالذكاء الاصطناعي بعد تسريحهم

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

فيديو

عفاف شعيب

في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد