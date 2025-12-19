جوائز مفيد فوزي وآمال العمدة .. صدى البلد تحظى بأفضل تغطية فنية

أُعلنت أسماء الفائزين بـ جوائز الإعلامية امال العمدة، التي تُمنح لتكريم المتميزين في مجالات الإعلام والصحافة والإذاعة والتلفزيون والفنون، وذلك خلال احتفالية خاصة ستقدمها الإعلامية حنان مفيد فوزي، وذلك يوم السبت بنقابة الصحفيين بحضور عدد من القيادات والشخصيات البارزة في الوسطين الإعلامي والفني وحصدت صدي البلد كأفضل تغطية فنية ومن المقرر ان يتسلمها رئيس التحرير طه جبريل.

وشملت الجوائز فئتين رئيسيتين، هما جوائز المحاور مفيد فوزي وجوائز امال العمدة للتميّز، حيث جاءت النتائج على النحو التالي:

ففي جوائز المحاور مفيد فوزي، فاز الكاتب عمر طاهر بجائزة أفضل كاتب مقال، والكاتب الصحفي محمود مسلم بجائزة أفضل كاتب صحفي، كما فاز الإعلامي أسامة منير بجائزة أفضل مذيع إذاعي، والإعلامية سناء منصور بجائزة أفضل مذيعة تلفزيونية.

وفاز برنامج «اتفقنا» تقديم الإعلامية مريم أمين بجائزة أفضل برنامج إذاعي، فيما حصل الإعلامي محمود سعد على جائزة أفضل مذيع تلفزيوني، وفاز برنامج شريف عامر بجائزة أفضل برنامج تلفزيوني، كما نال السيناريست عبد الرحيم كمال جائزة أفضل سيناريست.

كما فاز الفنان التشكيلي فريد فاضل بجائزة أفضل فنان تشكيلي، والمنتج تامر مرتضي بجائزة أفضل منتج، فيما حصلت شاهيناز العقاد على جائزة أفضل منتجة، ونال طه جبريل جائزة أفضل تغطية فنية.

وفازت قناة CBC بجائزة أفضل قناة، وتسلمها خالد مرسي، كما نال الفنان أمير كرارة جائزة الإبداع، والفنانة وفاء عامر جائزة الشخصية العامة.

أما جوائز أمال العمدة للتميّز، ففازت شيماء السباعي بجائزة أفضل مذيعة إذاعية، وريهام السهلي بجائزة أفضل مذيعة تلفزيونية، ونازلي مدكور بجائزة أفضل فنانة تشكيلية، كما حصل السيناريست أيمن سلامة على جائزة أفضل سيناريست.

وفاز أحمد عبد العاطي بجائزة أفضل منتج، ومها سليم بجائزة أفضل منتجة، كما فازت يارا أحمد بجائزة التميز في الإدارة التنفيذية للمهرجانات، وحصل الفنان حسين فهمي على جائزة الشخصية العامة.

كما نال المصمم هاني البحيري جائزة التميز، فيما حصل معتز التوني وأحمد السقا على جوائز

التميز.

وتأتي جوائز أمال العمدة الإعلامية والمحاور مفيد فوزي في إطار دعم النماذج الجادة والمؤثرة في المشهد الإعلامي والفني، وتسليط الضوء على أصحاب التجارب المتميزة في مختلف مجالات العمل الإعلامي والفني.