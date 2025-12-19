اختفى في 15 يوم | بكاء جيهان قمري على الهواء

دخلت الفنانة جيهان قمري، في نوبة بكاء اثناء حديثها عن والدها الراحل، في لقائها مع الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، مشيرة إلى ان فراق والدها سبب رئيسي في بعدها عن الاعمال الفنية الفترة الأخيرة.

واضافت قمري، والدي توفى بشكل مفاجئ وفي 15 يوم توفى بسبب مرضه المفاجئ، والفراق صعب وهزني والجميع كان زعلان عليا، ووالدي كان شيء مهم بالنسبة ليا.

وتابعت، أن الرجل سند وهو رفيق الدرب وأخي من عوضني عن فراق الأب، وسافرت أوروبا وفضلت اسبوع انزل امشي في الشارع بلا هدف ولمدة أسبوع بدأت اتعافى من ازمتي.