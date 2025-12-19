السلالة الفرعية K من الإنفلونزا تثير القلق.. ما حقيقتها ولماذا تنتشر بسرعة؟

مع انخفاض درجات الحرارة وبداية الشتاء، تعود أمراض الجهاز التنفسي إلى الواجهة، لكن هذا الموسم يحمل معه قلقًا إضافيًا لدى الأطباء وخبراء الصحة العامة.

فقد ظهرت سلالة جديدة متحورة من فيروس الإنفلونزا، استطاعت خلال فترة قصيرة أن تفرض نفسها بقوة، مسببة ارتفاعًا مبكرًا في أعداد الإصابات ودقّ ناقوس الخطر بشأن قدرة اللقاحات الحالية على احتوائها.

هذه السلالة، المعروفة باسم K والمنحدرة من فيروس الإنفلونزا A (H3N2)، أصبحت محور تحذيرات واسعة في الولايات المتحدة وعدة مناطق أخرى.

انتشار مبكر لموسم إنفلونزا غير معتاد

أشارت تقارير طبية حديثة إلى أن موسم الإنفلونزا هذا العام بدأ قبل موعده المعتاد، وبوتيرة أسرع من السنوات السابقة.

ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ظهور السلالة الفرعية K، التي ساهمت في زيادة واضحة بعدد الحالات، وارتفاع معدلات التوجه إلى المستشفيات، خاصة بين الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.

ووفقًا لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، ارتفعت نسبة زيارات الأطباء بسبب أعراض تشبه الإنفلونزا إلى 3.2% خلال الأسبوع الأول من ديسمبر، وهو معدل يُعد إنذارًا مبكرًا لموسم شديد.

خريطة الولايات الأكثر تأثرًا

تشهد عدة مناطق صحية في الولايات المتحدة نشاطًا ملحوظًا للإنفلونزا، حيث سجلت 14 منطقة نشاطًا متوسطًا إلى مرتفع وجاءت أبرز البؤر في:

شمال شرق الولايات المتحدة

مدينة نيويورك، التي سجلت نشاطًا مرتفعًا جدًا

ولايتا نيويورك ونيوجيرسي

ولايات كونيتيكت، ماساتشوستس، ورود آيلاند

كما امتد الارتفاع في أعداد الإصابات إلى ولايات أخرى مثل جورجيا، تكساس، لويزيانا، كولورادو، وكارولاينا الجنوبية، إضافة إلى بورتوريكو وأيداهو.

ما هي السلالة الفرعية K من فيروس الإنفلونزا؟

السلالة الفرعية K هي نسخة متحورة من فيروس الإنفلونزا A H3N2، ويصفها بعض المختصين بـ"الإنفلونزا سريعة الانتشار" نظرًا لقدرتها العالية على الانتقال بين الأشخاص، ومحاولتها الإفلات من المناعة المكتسبة سواء عبر الإصابة السابقة أو اللقاحات.

ويعتمد تصنيف فيروسات الإنفلونزا على بروتينين أساسيين:

H (الهيماغلوتينين)

N (النيورامينيداز)

وهما بروتينان موجودان على سطح الفيروس، وتحدد الأرقام المصاحبة لهما نوع كل بروتين.

أنواع فيروسات الإنفلونزا المعروفة

تنقسم فيروسات الإنفلونزا إلى أربعة أنواع رئيسية:

الإنفلونزا A

الإنفلونزا B

الإنفلونزا C

الإنفلونزا D

ويُعد النوعان A وB المسؤولين عن الإصابات الموسمية لدى البشر، بينما يُعرف النوع A، وخاصة سلالة H3N2، بقدرته العالية على التحور المستمر.

لماذا تثير السلالة K مخاوف الخبراء؟

يرجع القلق الطبي من هذه السلالة إلى عدة أسباب، أبرزها:

اكتسابها سبع طفرات جينية جديدة

ظهورها بعد تحديد مكونات لقاح الإنفلونزا لهذا الموسم

احتمالية انخفاض كفاءة اللقاح الحالي في التعرف عليها

ارتفاع معدل الانتشار مقارنة بالسلالات السابقة

تراجع المناعة المجتمعية في بداية الموسم

وقد تم رصد هذه الطفرات لأول مرة في أوروبا خلال شهر يونيو، ما جعل السلالة تنتشر دون استعداد مناعي كافٍ.

هل السلالة الجديدة أكثر خطورة أو فتكًا؟

يشير الأطباء إلى أن السلالة الفرعية K لا تُعد أكثر فتكًا بطبيعتها، إلا أن خطورتها الحقيقية تكمن في العدد الكبير من الإصابات خلال فترة قصيرة، ما يؤدي إلى زيادة الحالات الشديدة وتراكم الضغط على المستشفيات.

وقد زاد القلق بعد تسجيل أول حالة وفاة لطفل بسبب الإنفلونزا خلال هذا الموسم في الولايات المتحدة، وهو ما يعكس جدية الوضع الصحي.

الأعراض المصاحبة للإصابة بالسلالة K

تشبه أعراض هذه السلالة أعراض الإنفلونزا التقليدية، لكنها قد تكون أكثر حدة لدى بعض المرضى، وتشمل:

ارتفاع درجة الحرارة

سعال قوي ومستمر

التهاب الحلق

آلام العضلات والجسم

إرهاق شديد

اضطرابات في الجهاز الهضمي

ضيق في التنفس

ألم في الصدر

تشوش ذهني أو ارتباك

علامات الجفاف الشديد

الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات

يحذر الأطباء من أن بعض الفئات تكون أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات خطيرة، ومنها:

كبار السن

الأطفال الصغار

النساء الحوامل

مرضى الأمراض المزمنة

الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة

ورغم أن الأطفال يلعبون دورًا رئيسيًا في نقل العدوى بسبب الاختلاط، يؤكد الخبراء أن الوعي والمتابعة المبكرة يقللان من المخاطر.

كيف يمكن الوقاية والحد من انتشار العدوى؟

للوقاية من الإصابة أو تقليل حدتها، ينصح الأطباء بما يلي:

الحصول على لقاح الإنفلونزا المتوفر حتى وإن كانت فعاليته جزئية

غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون

ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة

تجنب الاختلاط عند ظهور أعراض المرض

دعم المناعة من خلال التغذية الصحية والنوم الجيد

مراجعة الطبيب فور ظهور أعراض شديدة أو غير معتادة.