الزمالك يصل استاد القاهرة استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش في الدوري

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض مباراة طلائع الجيش، المقرر لها في الخامسة مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب.

وكان أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ألقى محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل اللقاء.

قال مصدر بنادي الزمالك إن النادي تلقى خطابًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بحصول محمد أشرف "روقا" لاعب الفريق الأسبق على حكم رسمي من لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد يقضي بأحقية اللاعب في الحصول على 5 ملايين و2361 جنيه من نادي الزمالك بعد رحيله عن الفريق.

وأضاف المصدر، أن الخطاب تم إحالته للشؤون القانونية بنادي الزمالك للتقدم باستئناف ضد الحكم الصادر لمحمد أشرف روقا.

وكان الزمالك سبق وأعلن إنهاء التعاقد مع محمد أشرف "روقا" لاعب وسط الفريق السابق بالتراضي وحصل اللاعب على الاستغناء الخاص به قبل أن يتقدم اللاعب بشكوى ضد النادي ويحصل على حكم لصالحه.