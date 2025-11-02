قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وول ستريت جورنال: توتر حول تشكيل قوة دولية في غزة يُهدّد استقرار خطة السلام الأمريكية
سارة إبراهيم منفذة إنتاج الأفلام الوثائقية الخارجية في افتتاح المتحف الكبير
بعد اعترافه بقتل زوجته الحامل بسبب الموبايل.. حبس ثلاثيني 4 أيام في سوهاج
الزمالك يصل استاد القاهرة استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش في الدوري
الرئيس السيسي لرئيس وزراء المجر: حريصون على حل سلمي للصراع بين روسي وأوكرانيا
خلاف على هاتف ينتهي بمقتـ.ـل زوجة حامل في شهرها التاسع بسوهاج
مصر تُعيد صياغة ملف المناخ عالميًا.. منال عوض: دعم الدول الأكثر تأثرًا بالمناخ «ضرورة لا خيار»
بعد تعافيه.. حسن شحاتة يحضر اجتماعات اللجنة الفنية
بمشاركة 500 شركة .. انطلاق معرض النقل الذكي والصناعة .. 9 نوفمبر
مصرع موظف أثناء توثيق نقوش داخل سرداب غامض في سوهاج
وظائف خالية للشباب برواتب 10 آلاف جنيه
الرئيس السيسي يؤكد لنظيره الألماني ضرورة البناء على نتائج قمة شرم الشيخ للسلام
الشباب والرياضة بالقاهرة تعتمد نتيجة انتخابات النادي الأهلي

الأهلي
الأهلي

تلقى النادي الأهلي خطابًا اليوم من مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة يفيد اعتماد نتيجة انتخابات الأهلي، وفقًا للتشكيل الذي أعلنه المستشار رئيس لجنة الإشراف القضائي على الجمعية العمومية التي عقدت بتاريخ 30 و31 /10 /2025.

وكانت الجمعية العمومية للنادى، قامت بتزكية محمود الخطيب رئيسا للنادى لدورة ثالثة على التوالى 2025-2029 ، وياسين منصور نائبا ،وخالد مرتجى أمينا للصندوق، وفى العضوية فوق السن محمد الجارحى، وسيد عبدالحفيظ وطارق قنديل ومحمد الدماطى ومحمد الغزواى وأحمد حسام عوض وحازم هلال وفى العضوية تحت السن إبراهيم العامرى ورويدا هشام.

مرتجي رئيسا لبعثة الأهلي فى الإمارات

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي تكليف خالد مرتجي أمين الصندوق برئاسة بعثة النادي الأهلي فى الإمارات استعدادا لخوض بطولة السوبر المصري التى ستقام خلال الفترة من 6 إلي 9 نوفمبر الجاري بمشاركة 4 أندية وهم الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا .

ومن المقرر أن يسافر خالد مرتجى إلى الإمارات بعد غد الثلاثاء عقب اجتماع مجلس إدارة الأهلي الذى يعقد لأول مرة غدا بعد انتخاب مجلس الإدارة الجديد .

يعقد مجلس إدارة الأهلى بتشكيله الجديد اجتماعه الأول مساء غد، بهدف اعتماد عدد من القرارات .

ووجه الخطيب الشكر لمجلس الإدارة فى دورة 2021-2025، مؤكدًا أن كل عضو أدى دوره بإخلاص وحرص شديد على خدمة الأهلى بدعم من الجمعية العمومية، كما خص بالشكر الأعضاء الذين لم تشملهم قائمته الانتخابية، وثمَّن تفهمهم لرؤية المرحلة المقبلة، رغم نجاحهم السابق.

مشغولات ذهبية

عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

سعر الذهب

سعر أعلى عيار ذهب اليوم 2-11-2025

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم الأحد.. ومفاجأة في ثمن البيض

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والمصري .. والقنوات الناقلة

الذهب

بكام عيار 21؟.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر

حالة الطقس

تحذير من الأرصاد.. شبورة مائية كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق

الغارات و القصف عل الأبرياء من قبل الاحتلال الإسرائيلي

خطة أمريكية مُثيرة للجدل: نقل نصف سكان غزة إلى مناطق تحت سيطرة الاحتلال |تفاصيل

الزمالك

«ساري»: الروح القتالية عنوان لاعبي الزمالك في المرحلة المقبلة

كريستيانو جونيور

على خُطى الأسطورة.. كريستيانو جونيور يخطف الأضواء والأب يحتفي

فوائد صحية للكراث لا غنى عنها .. تعرف عليها

فوائد صحية للكراث لا غنى عنها .. تعرف عليها

أهمية حمض الفوليك للجنين.. تعرف عليها

أهمية حمض الفوليك للجنين .. تعرف عليها

أحمد عز فى حفل السفارة المصرية بلندن بالمتحف البريطاني

إدارة التراث الحضارى بالشرقية تعقد ندوة توعوية لطلاب مدرسة " الأمل للصم وضعاف السمع"

عمرو دياب يرتدي مفتاح الحياة ويحيي المتحف المصري الكبير فى حفله بدبي

طعمه تحفة.. طريقة عمل البرجر المنزلي بنصف كيلو لحمة مفرومة بطريقة سهلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

