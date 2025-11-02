قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من قلب الكنيسة إلى أروقة التاريخ.. شباب الكاثوليكية يضيئون افتتاح المتحف المصري الكبير
دعوت الله بالقبول.. من هو إيهاب يونس الذي شارك في افتتاح المتحف الكبير؟
عادل عبد الرحمن: إحساس قفشة بأنه مهمش أثرت سلبياً على أدائه الفني
أخبار التوك شو.. مدبولي: ندين الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان.. وأمطار ورعد وأتربة اليوم الأحد 2 نوفمبر
أطول الأنبياء عُمرًا يلخص الحياة في أمرين .. من أعظم ما ستسمع
محافظ بني سويف يتفقد مصنع غاز النيل لتعبئة اسطوانات البوتاجاز
رئيس برلمان أوزبكستان: مصر مهد الحضارات وصانعة السلام في منطقة مُضطربة |صور
وول ستريت جورنال: توتر حول تشكيل قوة دولية في غزة يُهدّد استقرار خطة السلام الأمريكية
سارة إبراهيم منفذة إنتاج الأفلام الوثائقية الخارجية في افتتاح المتحف الكبير
بعد اعترافه بقتل زوجته الحامل بسبب الموبايل.. حبس ثلاثيني 4 أيام في سوهاج
الزمالك يصل استاد القاهرة استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش في الدوري
الرئيس السيسي لرئيس وزراء المجر: حريصون على حل سلمي للصراع بين روسي وأوكرانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يفجر مفاجأة حول مصير محمد شريف من المشاركة مع الأهلي بكأس السوبر

محمد شريف
محمد شريف
محمد سمير

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تحول مفاجئ بشأن إصابة محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وموقفه من المشاركة في منافسات كأس السوبر المصري، والمقرر إقامتها في الإمارات في الفترة من 6 حتى 9 نوفمبر الجاري.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية عبر برنامج “مع شوبير”، المذاع عبر “أون سبورت إف أم”، على لسان محمد شريف: “على الرغم من أن التقارير الطبية توضح عدم قرب التعافي، فإنني جاهز للمشاركة في منافسات السوبر المصري”.

وأضاف شوبير: “محمد شريف أوضح لي أنه قريب من المشاركة في السوبر، ولا يعاني من تمزق وإنما شد في الضامة”.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قرر تكليف خالد مرتجي، أمين الصندوق، برئاسة بعثة النادي الأهلي فى الإمارات استعدادا لخوض بطولة السوبر المصري التى ستقام خلال الفترة من 6 إلي 9 نوفمبر الجاري بمشاركة 4 أندية وهم الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر أن يسافر خالد مرتجى إلى الإمارات بعد غد، الثلاثاء، عقب اجتماع مجلس إدارة الأهلي الذى يعقد لأول مرة غدا، الاثنين،  بعد انتخاب مجلس الإدارة الجديد.

وكانت الجمعية العمومية للنادى قامت بتزكية محمود الخطيب رئيسا للنادى لدورة ثالثة على التوالى 2025-2029 ، وياسين منصور نائبا، وخالد مرتجى أمينا للصندوق، وفى العضوية فوق السن محمد الجارحى، وسيد عبد الحفيظ وطارق قنديل ومحمد الدماطى ومحمد الغزاوى وأحمد حسام عوض وحازم هلال، وفى العضوية تحت السن إبراهيم العامرى ورويدا هشام.

محمد شريف إصابة محمد شريف الأهلي شوبير أحمد شوبير كأس السوبر المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم الأحد.. ومفاجأة في ثمن البيض

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والمصري .. والقنوات الناقلة

موظف جامعة سوهاج المتوفي

مصرع موظف أثناء توثيق نقوش داخل سرداب غامض في سوهاج

الذهب

بكام عيار 21؟.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر

الغارات و القصف عل الأبرياء من قبل الاحتلال الإسرائيلي

خطة أمريكية مُثيرة للجدل: نقل نصف سكان غزة إلى مناطق تحت سيطرة الاحتلال |تفاصيل

الغندور

الغندور يثير الجدل قبل مباريات اليوم في الدوري.. تفاصيل

الطقس

أمطار وانخفاض في درجات الحرارة.. ماذا سيحدث في الطقس خلال 48 ساعة؟

ترشيحاتنا

كيا تيلورايد موديل 2027

شاهد| كيا تيلورايد 2027 الجديدة .. اعرف مواصفاتها

هاتف هواوي Nova Flip S

هاتف قابل للطي من هواوي بأداء لا يصدق بفضل شريحة Kirin

تويوتا RAV4 موديل 2026

تويوتا RAV4 موديل 2026 تظهر لأول مرة

بالصور

أحمد عز فى حفل السفارة المصرية بلندن بالمتحف البريطاني

أحمد عز
أحمد عز
أحمد عز

إدارة التراث الحضارى بالشرقية تعقد ندوة توعوية لطلاب مدرسة " الأمل للصم وضعاف السمع"

الشرقية
الشرقية
الشرقية

عمرو دياب يرتدي مفتاح الحياة ويحيي المتحف المصري الكبير فى حفله بدبي

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

طعمه تحفة.. طريقة عمل البرجر المنزلي بنصف كيلو لحمة مفرومة بطريقة سهلة

برجر
برجر
برجر

فيديو

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير يفتح أبوابه.. تعرف على أسعار التذاكر ومواعيد الزيارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد