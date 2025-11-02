شوبير يفجر مفاجأة حول مصير محمد شريف من المشاركة مع الأهلي بكأس السوبر

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تحول مفاجئ بشأن إصابة محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وموقفه من المشاركة في منافسات كأس السوبر المصري، والمقرر إقامتها في الإمارات في الفترة من 6 حتى 9 نوفمبر الجاري.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية عبر برنامج “مع شوبير”، المذاع عبر “أون سبورت إف أم”، على لسان محمد شريف: “على الرغم من أن التقارير الطبية توضح عدم قرب التعافي، فإنني جاهز للمشاركة في منافسات السوبر المصري”.

وأضاف شوبير: “محمد شريف أوضح لي أنه قريب من المشاركة في السوبر، ولا يعاني من تمزق وإنما شد في الضامة”.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قرر تكليف خالد مرتجي، أمين الصندوق، برئاسة بعثة النادي الأهلي فى الإمارات استعدادا لخوض بطولة السوبر المصري التى ستقام خلال الفترة من 6 إلي 9 نوفمبر الجاري بمشاركة 4 أندية وهم الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر أن يسافر خالد مرتجى إلى الإمارات بعد غد، الثلاثاء، عقب اجتماع مجلس إدارة الأهلي الذى يعقد لأول مرة غدا، الاثنين، بعد انتخاب مجلس الإدارة الجديد.

وكانت الجمعية العمومية للنادى قامت بتزكية محمود الخطيب رئيسا للنادى لدورة ثالثة على التوالى 2025-2029 ، وياسين منصور نائبا، وخالد مرتجى أمينا للصندوق، وفى العضوية فوق السن محمد الجارحى، وسيد عبد الحفيظ وطارق قنديل ومحمد الدماطى ومحمد الغزاوى وأحمد حسام عوض وحازم هلال، وفى العضوية تحت السن إبراهيم العامرى ورويدا هشام.